У Тимошенко заявили, що на останній допит вона не прийде

Тимошенко надасть Генпрокуратурі документи про стан свого здоров`я - "Батьківщина"

Київ. 18 травня. УНІАН. Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО надасть Генеральній прокуратурі документи, які підтверджують стан її здоров`я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина".

За інформацією прес-служби, 16 травня о 15.00 захисник Сергій ВЛАСЕНКО офіційно письмово поінформував старшого слідчого з особливо важливих справ ГПУ Олександра НЕЧВОГЛОДА про те, що Ю.ТИМОШЕНКО хворіє на застуду і не може брати участі у проведенні слідчих дій.

Також захисник повідомив слідчого, що як тільки стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО дозволить їй взяти участь у слідчих діях, Генптрокуратуру про це буде поінформовано. "Всі документи, які підтверджують стан здоров’я ТИМОШЕНКО, будуть надані у встановленому законом порядку", - підкреслили у прес-службі партії.

У "Батьківщині" також нагадали, що за станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не змогла бути присутньою на ювілейних ХХ Всеукраїнських зборах Народного руху України (14 травня), на церемонії нагородження переможців ХI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (17 травня).

"З цієї ж причини Ю.ТИМОШЕНКО не зможе 19 травня взяти участь у панахиді з нагоди 150-річчя перепоховання Тараса Шевченка, яку проводитиме Патріарх ФІЛАРЕТ у Церкві Різдва Христового на Поштовій площі в Києві. Партії "Батьківщина" є незрозумілим маніакальне бажання слідчого ГПУ НЕЧВОГЛОДА витягнути людину, яка хворіє, на допит", - наголосили в прес-службі.

У "Батьківщині" вважають, що заява О.НЕЧВОГЛОДА є «хамською» і написана в Адміністрації Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. "Така істерика пана ЯНУКОВИЧА зайвий раз підтверджує, що він безславно сходить з політичної арени, намагаючись втримати владу шляхом політичних репресій проти свого головного опонента", - підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури О.НЕЧВОГЛОД звернувся з публічною заявою, адресованою особисто Ю.ТИМОШЕНКО, в якій звинуватив у затягуванні слідства за кримінальною справою щодо газхових угод 2009 року, а також ознайомлення з матеріалами справи щодо кіотських коштів та медичних автомобілів.

О.НЕЧВОГЛОД за допомогою своєї заяви викликав екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО разом із її захисником С.ВЛАСЕНКОМ 19 травня на 10.00 для завершення слідства у рамках кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Слідчий пояснив появу своєї заяви тим, що протягом останнього місяця Ю.ТИМОШЕНКО ухиляється від досудового слідства у справі та маніпулює "суспільною думкою на свою користь, представляючи себе в очах громадян України та іноземної спільноти "жертвою політичних репресій злочинної влади".