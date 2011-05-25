Тимошенко: Недостатньо лише поміняти владу

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що для поліпшення функціонування демократичних інститутів в Україні потрібно повністю змінити систему життя.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала у вівторок увечері в ефірі «5 каналу», повідомляє її персональний сайт.

"Недостатньо лише поміняти владу. Нам треба сьогодні для себе зробити висновок, що в країні потрібно повністю поміняти систему нашого життя, правила і порядки. Нам треба переглянути все – від Конституції до законів, які мусять кожній людині давати право бути захищеною", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, йдеться про проведення справжньої судової реформи, забезпечення на законодавчому рівні повного громадського контролю за діяльністю Президента, народних депутатів та всіх державних службовців.

"Але не тоді, коли вони підуть в опозицію, а тоді, коли вони на місці при владі. І треба дати людям право ті правосудні суди, якими будуть суд присяжних, судді, які будуть обрані людьми, дати людям право звертатися і ініціювати порушення кримінальної справи проти кожного посадовця і чиновника аж до Президента, якщо вони порушують закон", - пояснила вона.

"Якщо ми не поламаємо цю систему, немає значення, яка влада прийде – буде все залишатися, як завжди. Ми вже розробили такі зміни до Конституції і до ключових законів України, які можна буде прийняти тільки коли усунути цю кримінальну команду від влади. Їх треба буде прийняти і зробити іншу країну. Не за політиків і за партії треба рвати душу, а за нову систему облаштування нашої країни", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.