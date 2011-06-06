Сьогодні нардепи ВР покатають м'ячик з колегами з Держдуми РФ

Сьогодні в Криму пройде товариський футбольний матч між парламентаріями України і Росії.

Як повідомили УНІАН у Держдумі РФ, як капітан збірної російського парламенту в матчі візьме участь спікер Держдуми Борис ГРИЗЛОВ.

Також у рамках робочого візиту в Крим Б.ГРИЗЛОВ проведе ряд зустрічей з представниками керівництва Криму і України.

Крім того, Б.ГРИЗЛОВ візьме участь у відкритті V Міжнародного фестивалю «Велике російське слово». Фестиваль проходить у Криму щороку, починаючи з 2007 року, 6-12 червня.