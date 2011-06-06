Янукович побажав журналістам «нових можливостей»

Президент України Віктор Янукович привітав усіх журналістів зі святом.

У день професійного свята, Віктор Янукович побажав журналістам України добра і здоров’я, а також, нових можливостей в реалізації їхніх завдань. Високо нести стандарти журналізму, завжди бути надійним комунікатором суспільства, об’єктивно і правдиво інформувати людей про все, що відбувається в країні та світі.

«Журналістика в Україні стала чутливим барометром розвитку демократичних процесів, санітаром, що допомагає очищати суспільство від усіх негативних явищ, значимим помічником в боротьбі з корупцією»,- заявив Президент у привітанні, розміщеному на своєму офіційному сайті.

Віктор Янукович переконаний, що журналісти і надалі залишатимуться на вістрі життя і зроблять вагомий внесок у справу реформування України. А влада робитиме все для дальшого розвитку свободи преси в Україні.