Від Пшонки вимагають перевірити законність закриття справи проти Мельниченка

103 народних депутати України, що представляють усі фракції парламенту, звернулися до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою перевірити законність закриття 1 березня 2005 року кримінальної справи стосовно Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА та інших рішень Генпрокуратури щодо його кримінальної відповідальності.

Про це заявив народний депутат України Юрій КАРМАЗИН, передає Lb.ua.

Депутати в запиті до В.ПШОНКИ відзначають, що 20 квітня 2011 року, група депутатів, яка складається з 83 чоловік, підписала депутатське звернення на його адресу, в якій вказала, що рішення ГПУ від 1 березня 2005 року про закриття кримінальних справ проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА було необгрунтованим і незаконним. Проте, зазначають депутати, на дане звернення була одержана формальна відповідь, котра «не містить рішення по суті звернення, і лише констатує факт, що 1 березня 2005 року Генеральним прокурором України Святославом ПІСКУНОМ справа стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА була закрита».

Група народних депутатів вважає, що з моменту закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА в 2005 році у Генпрокуратури з`явилися «численні додаткові матеріали, що стосуються його незаконних дій, які озвучені в ЗМІ і містять нові обставини, не відомі на момент ухвалення рішення (про закриття кримінальної справи)».

На думку депутатів, відомі на сьогодні обставини дозволяють говорити про те, що «М.МЕЛЬНИЧЕНКО діяв з особистих, зокрема корисливих мотивів. Обнародування розмов у ЗМІ для дискредитації державних діячів і політиків, продаж записів третім особам, передача їх іноземним організаціям і розголошування державних таємниць - ці нові обставини свідчать про відсутність в діях М.МЕЛЬНИЧЕНКА стану «крайньої необхідності», і вимагають відновлення слідства у кримінальній справі для встановлення істини і надання відповідної правової оцінки його діям відповідно до вимог закону».

У зв`язку з цим автори звернення вимагають провести належну перевірку обставин, зазначених у депутатському зверненні від 20 квітня 2011 року і в цьому депутатському запиті. Зокрема, депутати вимагають від В.ПШОНКИ перевірити законність закриття 1 березня 2005 року кримінальної справи стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА і «вжити заходи прокурорського реагування у разі його необгрунтованості і незаконності».

Lb.ua нагадує, що раніше в інтерв`ю телеканалу ICTV екс-генпрокурор С.ПІСКУН, який закрив справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, заявив, що «в 2005 році М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебував за кордоном. Для того, щоб з`ясувати всі питання, нам необхідно було його допитати. Одна умова, яку він виставив у зв`язку з цим, – це закриття кримінальної справи за фактом прослуховування. Ми закрили справу, тоді він приїхав в Україну і дав свідчення у справі Гонгадзе». І потім, коли розслідування добігало кінця, ми зрозуміли, що необхідно повернутися до розслідування справи щодо прослуховування в кабінеті Президента України».

Як повідомляв УНІАН, восени 2000 року голова СПУ Олександр МОРОЗ представив у Верховній Раді України записи екс-майора Управління державної охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблені ним у кабінеті Леоніда КУЧМИ. За твердженням М.МЕЛЬНИЧЕНКА, в записах йдеться про усунення журналіста Г.Гонгадзе.

22 березня 2011 року перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН заявив, що записи М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.

13 квітня 2011 року колишній голова СБУ Ігор СМЕШКО нагадав, що в 2001 році стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА було порушено три кримінальні справи.

«Я знаю, що в січні 2001 року було збуджено три кримінальні справи стосовно колишнього майора МЕЛЬНИЧЕНКА. Ці справи, на мою думку, і я залишаюся з цією думкою, були протиправно закриті в березні 2005 року тодішнім генеральним прокурором ПІСКУНОМ, під час головування в Службі безпеки пана ТУРЧИНОВА», - сказав І.СМЕШКО.

Л.КУЧМА 1 червня 2011 року зажадав від ГПУ відновити розслідування кримінальних справ стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА.