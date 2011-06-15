Наливайченко вважає, що дії чинної влади призведуть до її ізоляції
Бо підривають авторитет України
Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що нинішня влада cвоїми антидемократичними діями підриває авторитет України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав, коментуючи оприлюднений учора звіт міжнародної організації Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні».
«Міжнародна громадська організація чітко окреслила проблемні сфери державної політики чинної влади, на які неодноразово вказувала політична партія «Наша Україна». Як дипломат я чудово розумію, що подібні експертні звіти є промовистим сигналом і для влади, і для всього суспільства: авторитарні режими ніхто не збирається толерувати і поважати», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
На переконання політика, нинішня влада натомість вдає, що нічого не відбувається, «по-радянськи «відмахується» від правди і намагається грати м’язами».
«Але сили чомусь вистачає лише на незаконне утримування під вартою політичних опонентів або на використання СБУ для проведення допитів українських істориків Національного музею «Тюрма на Лонцького» у Львові, які досліджують злочини тоталітарного режиму проти українського народу», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Він наголосив, що «Наша Україна» повністю поділяє стурбованість Freedom House щодо тих загроз, які несуть дії нинішньої влади для становлення громадянського суспільства в Україні. «Ми вимагаємо припинити втручання правоохоронних органів у політичні процеси. Пріоритети її діяльності мають бути іншими — боротьба з корупцією та спробами зовнішніх сил встановити контроль над українською економікою», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Нашоукраїнець» застеріг владу: якщо ситуація не зміниться, це може призвести до ізоляції теперішнього режиму. Втрата політичної підтримки з боку провідних демократичних держав є найгіршим сценарієм для європейського майбутнього нашої країни, підкреслив він.
«Головну оцінку антидемократичним та антисоціальним діям нинішньої влади дадуть наші громадяни - на майбутніх парламентських виборах. Я переконаний, що наші громадяни хочуть жити у сучасній процвітаючій країні, а не в заповіднику авторитаризму», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, у звіті Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні» висловлюється, зокрема, стурбованість концентрацією влади в Україні у руках Партії регіонів та тим, як влада використовує суди та СБУ для «вибіркового правосуддя».
Також у Freedom House констатують недотримання в повній мірі міжнародних стандартів при проведенні місцевих виборів у жовтні 2010 року, «слухняний парламент та руйнування базових свобод – слова та зібрань».
У звіті звертається й увага на те, що корупція і надалі спустошує Україну, і є серйозні передумови для погіршення ситуації.
Як зазначають у Freedom House, тенденції, що виникли за нинішнього керівництва України, можуть привести державу у бік дедалі більшої централізації та консолідації влади, тобто, в бік авторитаризму.