Наливайченко вважає, що дії чинної влади призведуть до її ізоляції

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що нинішня влада cвоїми антидемократичними діями підриває авторитет України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав, коментуючи оприлюднений учора звіт міжнародної організації Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні».

«Міжнародна громадська організація чітко окреслила проблемні сфери державної політики чинної влади, на які неодноразово вказувала політична партія «Наша Україна». Як дипломат я чудово розумію, що подібні експертні звіти є промовистим сигналом і для влади, і для всього суспільства: авторитарні режими ніхто не збирається толерувати і поважати», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

На переконання політика, нинішня влада натомість вдає, що нічого не відбувається, «по-радянськи «відмахується» від правди і намагається грати м’язами».

«Але сили чомусь вистачає лише на незаконне утримування під вартою політичних опонентів або на використання СБУ для проведення допитів українських істориків Національного музею «Тюрма на Лонцького» у Львові, які досліджують злочини тоталітарного режиму проти українського народу», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він наголосив, що «Наша Україна» повністю поділяє стурбованість Freedom House щодо тих загроз, які несуть дії нинішньої влади для становлення громадянського суспільства в Україні. «Ми вимагаємо припинити втручання правоохоронних органів у політичні процеси. Пріоритети її діяльності мають бути іншими — боротьба з корупцією та спробами зовнішніх сил встановити контроль над українською економікою», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нашоукраїнець» застеріг владу: якщо ситуація не зміниться, це може призвести до ізоляції теперішнього режиму. Втрата політичної підтримки з боку провідних демократичних держав є найгіршим сценарієм для європейського майбутнього нашої країни, підкреслив він.

«Головну оцінку антидемократичним та антисоціальним діям нинішньої влади дадуть наші громадяни - на майбутніх парламентських виборах. Я переконаний, що наші громадяни хочуть жити у сучасній процвітаючій країні, а не в заповіднику авторитаризму», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у звіті Freedom House «Б’ючи на сполох: на захист демократії в Україні» висловлюється, зокрема, стурбованість концентрацією влади в Україні у руках Партії регіонів та тим, як влада використовує суди та СБУ для «вибіркового правосуддя».

Також у Freedom House констатують недотримання в повній мірі міжнародних стандартів при проведенні місцевих виборів у жовтні 2010 року, «слухняний парламент та руйнування базових свобод – слова та зібрань».

У звіті звертається й увага на те, що корупція і надалі спустошує Україну, і є серйозні передумови для погіршення ситуації.

Як зазначають у Freedom House, тенденції, що виникли за нинішнього керівництва України, можуть привести державу у бік дедалі більшої централізації та консолідації влади, тобто, в бік авторитаризму.