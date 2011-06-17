Литвина непокоїть реакція на червоний прапор

Після ухвалення Конституційним Судом України рішення про неконституційність використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом із Державним прапором України головним є недопущення чергового протистояння у суспільстві.

Про це заявив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу «Рада», повідомляє прес-служба ВР.

В.ЛИТВИН сказав: «Мене непокоїть можлива реакція на рішення Конституційного Суду, а не власне рішення».

При цьому він вкотре наголосив на неприпустимості політизації цього питання. «Головне - не допустити чергового протистояння, протистояння «навпаки». А використання будь-яких прапорів, у тому числі Прапора Перемоги, це право сумління, політичної позиції, поглядів будь-якої людини, громадських організацій, громадських об´єднань», - сказав він. «Головне - щоб усі ці кольори сходилися в одному - кольорі Державного прапора», - додав голова ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, до рішення КС потрібно поставитися спокійно і виходити із того, що воно не підлягає оскарженню, а підлягає безумовному виконанню, аби не допустити чергових зіткнень і провокацій.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України оприлюднив сьогодні, 17 червня, рішення, згідно з яким використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом із Державним прапором України суперечить Конституції.

Закон «Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги» Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

Проте Президент підписав закон 20 травня.