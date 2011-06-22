Скандал навколо запитань Януковичу в ПАРЄ: промовчати депутатів не просили?

Депутат Національної асамблеї Франції, член французької делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Франсуа РОШБЛУАН заявив, що співробітники Посольства України у Франції цікавилися, яке запитання він планував поставити під час виступу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на сесії ПАРЄ.

Про це французький депутат повідомив кореспонденту УНІАН.

«Мені дзвонили два або три рази від імені Посольства України у Франції, щоб дізнатися, яке було моє запитання», - сказав Ф.РОШБЛУАН.

Депутат зазначив, що для нього це було «досить несподівано».

«Так, у Національній асамблеї Франції, коли у нас йдеться про якісь актуальні питання, міністерство або уряд нам дзвонить і просить уточнити запитання, щоб надати нам найбільш чітку можливу відповідь», - уточнив він.

«Але я був здивований, тому що це трохи ненормально... Вперше в Асамблеї мене питали про запитання, яке я хотів би поставити», - додав Ф.РОШБЛУАН.

Депутат Національної асамблеї Франції також уточнив, що, за його інформацією, співробітники Посольства України у Франції зверталися з таким же проханням і до його колеги по делегації в ПАРЄ.

Разом із тим, Ф.РОШБЛУАН підкреслив, що в розмові з ним співробітники посольства не пропонували відмовитися від запитання або поставити м`якше запитання.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерела в ПАРЄ, французький депутат на засіданні групи народної партії в понеділок висловив здивування тим, що до нього напередодні візиту В.ЯНУКОВИЧА до Страсбурга зверталися українські дипломати.

21 червня постійний представник України при ЄС Микола ТОЧИЦЬКИЙ заявив про те, що співробітники Представництва України при Раді ЄС не дзвонили депутатам – членам ПАРЄ, які записалися на запитання до В.ЯНУКОВИЧА.