Мельниченко переконаний, що завтра його справа одержить «друге життя»

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО переконаний, що завтра Печерський районний суд Києва винесе рішення, яким задовольнить скаргу екс-президента Леоніда КУЧМИ і поновить кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Завтра суд задовольнить клопотання КУЧМИ», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

У свою чергу, один з його адвокатів зауважив, що в разі, якщо таке рішення буде ухвалено, то вони оскаржуватимуть його.

За словами адвоката, таку ж можливість має і Генеральна прокуратура України.