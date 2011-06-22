Мельниченко переконаний, що завтра його справа одержить «друге життя»
18:34, 22 червня 2011Політика
2561 0
Заява екс-майора пресі
Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО переконаний, що завтра Печерський районний суд Києва винесе рішення, яким задовольнить скаргу екс-президента Леоніда КУЧМИ і поновить кримінальні справи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.
«Завтра суд задовольнить клопотання КУЧМИ», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.
У свою чергу, один з його адвокатів зауважив, що в разі, якщо таке рішення буде ухвалено, то вони оскаржуватимуть його.
За словами адвоката, таку ж можливість має і Генеральна прокуратура України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter