Грищенко відкрив у Страсбурзі Літній університет демократії

Сьогодні міністр закордонних справ України, голова Комітету міністрів Ради Європи Костянтин ГРИЩЕНКО відкрив 6-й Літній університет демократії у Страсбурзі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, у своїй промові з нагоди відкриття К.ГРИЩЕНКО ознайомив присутніх з пріоритетами українського головування та запевнив учасників зборів, що реалізація пріоритетів українського головування стане вагомим внеском нашої держави у створення спільного європейського майбутнього на надійній правовій та політичній основі - на нормах та принципах Ради Європи.

Голова Комітету міністрів наголосив на тому, що демократія є сферою, яка має знаходитись під постійним наглядом вільних засобів масової інформації та незалежної судової системи. «Вона потребує культури відкритості та оперативності від політичних лідерів, які мають бути уважними до очікувань своїх співгромадян та бути визирцем активної участі у громадському житті”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він зазначив, що Літній університет демократії, разом з Європейською мережею шкіл політичних студій, є унікальною платформою для обміну досвідом з питань функціонування демократії. «Ці платформи дозволяють новому поколінню політичних лідерів ретельно підготуватись та дати відповідь на майбутні виклики наших європейських демократій», - додав міністр.

Літній університет демократії, який щороку проходить у Страсбурзі в червні-липні, забезпечує можливість обмінятися досвідом молодим громадським та політичним діячам, журналістам, бізнесменам, державним службовцям та юристам. Всі учасники проходять підготовку у Європейській мережі шкіл політичних студій, яка була утворена у 2005 році на виконання рішень Третього саміту Ради Європи.