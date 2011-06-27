Голова Європарламенту: про Україну є дві новини - гарна і погана

Голова Європарламенту Єжи БУЗЕК сподівається, що роботу над угодою про асоціацію між ЄС та Україною завершать упродовж головування Польщі в Євросоюзі, до кінця року.

Про це він заявив у ході чат-конференції в понеділок, передає Deutsche Welle.

На запитання про те, як голова Європарламенту оцінює останні події в Україні, Є.БУЗЕК відповів, що на його переконання, є дві новини.

Добра полягає в тому, що в Україні з’явилася стабільність. Погана ж стосується того, що в керівництва Євросоюзу виникли сумніви, чи справді діють в Україні демократичні принципи, зокрема, вільно функціонує судова система, чи можуть вільно, без тиску, працювати засоби масової інформації можуть.

Водночас Є.БУЗЕК наголосив, що Україна залишається головним партнером ЄС на Сході, і він очікує, що роботу над угодою про асоціацію вдасться завершити ще під час польського головування в ЄС. Відповідні функції Варшава перебирає на себе у липні й виконуватиме їх до кінця року.

Є.БУЗЕК також повідомив, що за наступні півроку двері до ЄС мають відкритися для Сербії. І це попри те, що Брюссель все ще очікує на видачу Міжнародному трибуналу в Гаазі ще кількох сербських воєнних злочинців. У цьому процесі, на думку голови Європарламенту, взірцем має бути Хорватія.

Є.БУЗЕК спілкувався із журналістами, та й з усіма бажаючими у формі чату в інтернеті, головною темою якого були принципи польського головування в ЄС. Протягом години він встиг відповісти на запитання щодо стабільності євро, про зміну клімату, про те, чи не варто Європейському парламенту перенести усі засідання до Брюсселя, а не подорожувати весь час до Страсбурга.

Тема «подорожей» хвилювала учасників чату і в іншому контексті, зокрема, бажання деяких держав ЄС запровадити знову контроль на кордонах. Є.БУЗЕК закликав захистити принципи Шенгенської угоди щодо свободи пересування, які він назвав одним з головних досягнень ЄС.