Навіщо виносити на референдум цілу Конституцію?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним винесення на референдум всього тексту Конституції.

Про це він заявив в ефірі Національної телекомпанії України .

За його словами, коли «постане необхідність, то на референдум можна і навіть треба винести низку положень, що мають контраверсійний характер для того, щоб люди висловили свою думку».

На думку В.ЛИТВИНА, це можуть бути «питання щодо зворотної дії законів, щодо освіти, щодо охорони здоров’я, щодо статусу України, можливо навіть щодо її зовнішньополітичного вектору, тим більше, що сьогодні є намагання тримати Україну на шпагаті, в тому числі з боку політичного середовища».

«Але це мають бути питання, які потребують чіткої, осмисленої відповіді – «так» чи «ні», - додав спікер.

В.ЛИТВИН підкреслив: «Що стосується винесення на референдум суцільного тексту Конституції, то його не потрібно виносити. І так зрозуміло, якою буде відповідь. Відповідь переважно буде «так», і я переконаний, що 99% людей читати суцільного тексту Конституції не будуть, а ті хто читатиме, вони, як правило, не прийдуть на виборчі дільниці і не будуть брати участь в референдумі», - додав голова ВР.

Він переконаний, що «потрібен, насамперед, діалог, щоб суспільство зрозуміло, в якому стані перебуває Україна, чому є назрілими ці зміни, і що вкладається у ці зміни».

«А для цього потрібно головне - за будь-яких умов, за будь-яких обставин відновити рівень діалогу між владою і суспільством, відновити хоча б на мінімальному рівні довіру між владою і суспільством. Тоді, я вважаю, рішення, які будуть прийматися, в тому числі конституційні зміни , вони будуть мати грунт, сприятливу основу для їх виконання» - підкреслив В.ЛИТВИН.