Герман пояснила, що обіцяного Януковичем треба чекати чотири роки

Передвиборчі обіцянки президента Віктора Януковича слід провіряти на виконання по закінченню каденції.

Про це радник президента Ганна Герман заявила в ефірі 5 каналу.

"Судити треба президента наприкінці, принаймні, першої каденції. Те, що він обіцяв, він виконує. Він обіцяв, що буде проводити реформи. Він їх почав. Він зважився", - зазначила вона.

"Президент почав виконувати свої передвиборчі обіцянки. А лише за рік... Я не знаю жодного президента в світі, який би за рік виконав свою президентську програму. Тому давайте рахувати тих курчат по осені", - уточнила радник президента.

"Принаймні, через 4 роки. Після завершення першої каденції", - додала Герман.

Як відомо, правозахисник Дмитро Ільченко звернувся до суду в червні, звинувативши Януковича у тому, що всупереч його обіцянкам досі не введені податкові канікули для дрібного бізнесу терміном на п'ять років, не відбулося зниження ПДВ до 17% і не здійснено перехід на контрактну службу в армії.

У середу стало відомо, що Вищий адмінсуд відмовився визнати протиправною бездіяльність Януковича у зв'язку з невиконанням ним обіцянок, даних напередодні виборів президента.

Українська правда