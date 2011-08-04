Герман пояснила, що обіцяного Януковичем треба чекати чотири роки
"Він почав. Він зважився..."
Передвиборчі обіцянки президента Віктора Януковича слід провіряти на виконання по закінченню каденції.
Про це радник президента Ганна Герман заявила в ефірі 5 каналу.
"Судити треба президента наприкінці, принаймні, першої каденції. Те, що він обіцяв, він виконує. Він обіцяв, що буде проводити реформи. Він їх почав. Він зважився", - зазначила вона.
"Президент почав виконувати свої передвиборчі обіцянки. А лише за рік... Я не знаю жодного президента в світі, який би за рік виконав свою президентську програму. Тому давайте рахувати тих курчат по осені", - уточнила радник президента.
"Принаймні, через 4 роки. Після завершення першої каденції", - додала Герман.
Як відомо, правозахисник Дмитро Ільченко звернувся до суду в червні, звинувативши Януковича у тому, що всупереч його обіцянкам досі не введені податкові канікули для дрібного бізнесу терміном на п'ять років, не відбулося зниження ПДВ до 17% і не здійснено перехід на контрактну службу в армії.
У середу стало відомо, що Вищий адмінсуд відмовився визнати протиправною бездіяльність Януковича у зв'язку з невиконанням ним обіцянок, даних напередодні виборів президента.