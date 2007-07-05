Литвин: Луценко видає бажане за дійсне

Народна партія спростовує заяву лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА про переговори з “Нашою Україною” щодо приєднання цієї партії до блоку.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Народної партії.

"Прес-служба Народної партії заявляє, що жодних переговорів лідера Народної партії Володимира ЛИТВИНА з керівництвом «Нашої України» про «можливе приєднання» не велося. Очевидно, пан ЛУЦЕНКО видає бажане за дійсне”, - йдеться у заяві.

Прес-служба Народної партії також розцінює заяву Ю.ЛУЦЕНКО як “неправдиву інформацію”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, лідер громадянського руху «Народна самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що Блок Литвина і Народно-демократична партія (НДП) вели переговори про приєднання до блоку «Нашої України», але виявились не готовими до розпуску своїх партій для злиття в єдину народно-демократичну силу.

«Я знаю, що і Володимир Михайлович ЛИТВИН, і Людмила СУПРУН (лідер НДП - УНІАН) вели переговори з керівництвом «Нашої України» про можливе приєднання. Але у них немає готовності пройти загальний для всіх шлях - сформувати блок, розпустити партії і об`єднатися в єдину політичну силу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.