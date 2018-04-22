О.Фельдман: Вибори потрібні, щоб відновити рівновагу після плювка з ВР у суспільство

«Чому я маю уподібнюватися комусь і перевиховувати себе у свої 99 років?», - говорить Фельдман. Насправді йому 47. Сьогодні - він керівник БЮТ у Харківському регіоні і відповідальний за виборчу кампанію в Харкові і області. Олександр Фельдман не приховує свого бізнесового минулого, багатомільйонних капіталів і життєвої позиції. Основа його бізнесу - девелопмент і великі торгові центри, на яких працюють тисячі жителів регіону. Серед його суспільно-політичних «активів» - пост президента однойменного Благодійного фонду (за 10 років на доброчинність фондом було витрачено близько 50 млн. грн.); президента Єврейського фонду України і Асоціації національно-культурних об`єднань України; віце-президента Міжнародної ради єврейських парламентаріїв, членство у британському Королівському інституті міжнародних відносин та ін.

Остання зміна міської влади принесла Фельдману проблеми, ініціатором яких він називає секретаря харківської міськради «регіонала» Геннадія Кернеса. Головний харківський бютівець вважає, що адміністративним тиском на бізнес місцева влада Харкова веде політичну боротьбу проти нього і його політичної сили в регіоні.

Конфлікт, що вийшов за межі області, вже давно обговорюється в Києві. З нього і почнемо.

У НАС НЕМАЄ НІ СЛІДЧИХ, НІ ПРОКУРАТУРИ, НІ СБУ, А Є СКЛАДНА СИСТЕМА «БАРТЕРНИХ ВІДНОСИН» Олександре Борисовичу, не так давно на харківський офіс БЮТ було здійснено напад, знайшли хуліганів? Ваше запитання вже можна вважати риторичним. Раніше, до речі, був підпал автомобіля депутата міськради від БЮТ, підпал торгових об`єктів, які належать «нашоукраїнцям», напади на активістів громадських організацій і багато інших диких речей, які до цих пір ніхто не розслідував на належному рівні.

Особисто мені важко когось шукати, тому що я - не слідчий...

Взагалі-то запитання про правоохоронні органи... А у нас немає сьогодні у Харкові ні слідчих, ні прокуратури, ні СБУ. У нас є перелякане місто і складна система «бартерних відносин», яку збудувала міська влада. А як може бути інакше, якщо одна і та сама людина має шукати розбійника-хулігана і вона ж повинна піти в мерію підписати своїй тітці продовження бізнесового договору і т.п. Все це взаємозав`язано і вибудовано під певну групку авторитетів-чиновників.

Знаєте, дивлячись на дії міської влади, я спочатку довго мовчав, потім довго намагався переконувати. Пройшов рік, як нова команда прийшла до влади, і стало зрозуміло, що все це не випадкові помилки, а цілеспрямована політика. І на якомусь етапі просто по-чоловічому вибухнув: я не можу на це дивитися!

І суть не в конфлікті з приводу бізнесу - як міська влада намагається це представити, мовляв, ми їм не підписали папери по ринку і вони почали нас критикувати. Це дурниця. Все набагато серйозніше - методами середини 90-х років харківська влада створила хворий і непридатний для нормального життя клімат, атмосферу страху і шантажу, систему поборів і тиску на бізнес. Хіба можна людей залякувати - мовляв, на догоду політичним розборкам ми зруйнуємо все, що має відношення до лідера від БЮТ, а вас розженемо. Чому я маю погоджуватися з цими методами у своєму рідному місті?...

ЯКЩО БОГ ДОПОМОЖЕ, ТО БРАТИМУ УЧАСТЬ У НАСТУПНИХ ВИБОРАХ МЕРА Перед минулими виборами БЮТ не підтримував нікого з кандидатів на пост мера Харкова. Ви так само вчините і на наступних виборах? Це була наша велика помилка. Тепер ми, звичайно, виставлятимемо свого мера і боротимемося за перемогу.

А самому стати мером Харкова не було б цікаво? Я ніколи раніше про це не думав. Я розумів, що у мене інша національність, я - не етнічний українець, я - єврей, а люди, напевно, скоріше підтримають свого. До того ж я займався знайомою мені правозахисною проблематикою, правами нацменшостей, боротьбою з ксенофобією і дискримінацією - мені роботи вистачало. А сьогодні економічні і політичні права людей порушуються в моєму рідному місті, яке я люблю більше ніж будь-яке інше місто на світі! Я що, повинен миритися з цим і закривати очі?!

Якби в Харкові сьогодні все було б нормально - я б дав однозначну відповідь на ваше запитання. А так я тільки думаю. Але скажу відверто - схиляюся до думки, що якщо Бог допоможе, то братиму участь в наступних виборах мера. Я просто бачу, до чого все це йде.

І до чого, на вашу думку, все йде? До того, що буде монополізовано і віддано під контроль офшорних компаній всю стратегічну інфраструктуру міста, житлово-комунальний комплекс і все, що може приносити гроші місту. Будуть доведені до банкрутства і розпродані по частинах великі промислові підприємства і дослідницькі інститути. Сьогодні це йде повним ходом. Залишилося «віджати» підприємців, і будь-яка незалежна сила втратить у місті економічний базис.

Паралельно зараз відбувається зачистка в суспільно-політичній сфері: міська громада остаточно втратить важелі контролю над владою, опозицію зведуть до рівня маргіналів, влада в місті візьме привладні кримінальні угрупування. Харків перетвориться на щось середнє між Мукачевим-2003 і Сєвєродонецьком-2005.

Після кількох років «кримінально-бюрократичного ярма» місту буде вже надзвичайне важко піднятися і відродитися.

Ви розраховуєте на те, що будуть дострокові вибори мера міста? Я в цьому практично впевнений. І на рахунок дострокових виборів міськради - теж.

НЕ ХОЧУ, ЩОБ ЧЕРЕЗ ОДНОГО МОГО ОПОНЕНТА У ВЛАДІ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: ВСІ ЄВРЕЇ ТАКІ Чи можливе мирне вирішення конфлікту з харківськими місцевими властями? Особисто мені не треба мирових угод. Ми вимагаємо одного: покарати корупціонерів, відправити у відставку чиновників, які дискредитували себе, змінити формат відносин між харків`янами, владою і бізнесом, зробити дії міської влади прозорими і відкритими для контролю громади.

Домовлятися з кимось під столом я не хочу і не буду! Я хочу, щоб люди повірили в себе, щоб місто надало їм можливість для самореалізації, щоб вони не ходили і не стогнали, що не можуть підписати свої договори, що у них забирають майданчик або 50% бізнесу.

Врешті-решт, я сприймаю процеси в Харкові глибше і не хочу, щоб через одного мого опонента люди говорили: «всі євреї такі», - тому що він тієї ж національності, що і я.

А в Харкові навколо БЮТ можна об`єднати сили, які називають себе демократичними? Вміти дружити - високе мистецтво, а воювати і сперечатися - це найпримітивніше і найлегше. Чи зможемо перебороти в собі дух суперництва і заздрості один до одного, чи вдасться до кінця вистояти - велике питання. Але я точно першим договір не порушу.

ШВИДШЕ ЗА ВСЕ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ НЕ БУДЕ СОЦІАЛІСТІВ, ПОЛІТИКІВ, ЯКІ ДИСКРЕДИТУВАЛИ СЕБЕ Давайте про велику політику. На Ваш погляд, навіщо потрібні позачергові парламентські вибори? Адже головні причини політичної кризи не вирішені, і експерти сумніваються в істотній зміні складу ВР. А те ж саме двовладдя, а параліч судової системи нікуди з виборами не подінуться. Вибори необхідні. Важливо розуміти, що як би парадоксально це не прозвучало, але дострокові вибори потрібні не політикам, а в першу чергу самим людям. Вони потрібні для того, щоб відновити рівновагу після «плювка» з Верховної Ради у суспільство, після приниження, пов`язаного зі вчинком Мороза, Кінаха, зі зрадами депутатів. Хоча це й стосується тільки людей з достатньо високим рівнем політичної культури і самоповаги. Але заради цих людей - вибори виправдані.

Я також не згоден, що не буде змін у парламенті. Яким би не був результат - моральні принципи роботи депутатів вже однозначно будуть іншими. Упевнений, що буде сором перед зрадою, страх перед брехнею. Це дасть абсолютно іншу розстановку сил. До того ж, у наступному парламенті, швидше за все, не буде соціалістів, не буде політиків, які дискредитували себе.

БЮТ і «Наша Україна» вже домовилися, що не створюватимуть коаліцію з Партією регіонів. А що буде, якщо вони не зможуть створити коаліцію і між собою? Людина, яка йде просити дощу і не бере з собою парасольку, - дарма йде і нічого не отримає. Ми впевнені, що у нас вийде блок з «Нашою Україною». Принаймні, ми цього прагнемо. Але все залежить від того, як люди відпрацюють ці вибори.

БЮТ, наприклад, дуже серйозно почистив свій виборчий список. У нас не було ні скандалів, ні торгівлі місцями, ні тіньових угод. Юлія Володимирівна сказала: хто набере більшу кількість голосів - той і буде, хто менше - з тим попрощаємося. І критерієм буде тільки одне - конкретна справа.

А коли після виборів зберуться ті, хто пройшов, вони вже не зможуть так цинічно брехати і так цинічно переступити через зобов`язання, узяті перед виборцями, не зможуть змінити свій політичний вектор на 180 градусів.

«КОВБАСНО-БАКАЛІЙНИХ» ВИБОРЦІВ В УКРАЇНІ НЕ БЕЗРОЗМІРНА КІЛЬКІСТЬ Чи вплинуть на результат виборів останні підвищення пенсій і зарплат від імені уряду Януковича? Я думаю, ні. Все-таки «ковбасно-бакалійних» виборців в Україні не безрозмірна кількість, і вони вже визначилися. Якщо ми говоримо про людей, які думають про сучасну країну, про європейський вектор розвитку, про те, що ми самі себе поважаємо, - то ні.

Якщо говорити про Харків, який я представляю, то це центр інтелігенції, студентства, молоді, це люди, абсолютно іншої культури, і їх не можна купити за пакет гречки. Вони дивляться на якість життя, на перспективу, яка відкривається.

І скільки з цих людей проголосує на виборах за БЮТ? На минулих виборах ми практично з нуля зробили 13%. Думаю, що на цей раз буде 25%. Гадаю. Хочу. І старатимуся.

Щоб набрати бажані 25%, напевно, вам потрібно буде застосовувати якісь особливі прийоми, щоб підвищити особисту привабливість і Юлії Тимошенко, і БЮТ загалом у такому непростому східному регіоні, як Харківщина? З особистою привабливістю у Юлії Тимошенко і так все добре. А БЮТ має серйозний ресурс для зросту - це глибинка, це ті, хто розчарувався, це ті, хто не ходить на вибори. Ми дійдемо до кожного, і будуватимемо кампанію на позитиві і на вже зроблених конкретних справах.

Ну і, звичайно, міська влада нам допомагає і ще не раз допоможе своїми абсурдними діями.

ПРИЄМНІШЕ ТИСЯЧУ ВИТРАТИТИ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ДИТИНІ, ПЕНСІОНЕРОВІ АБО ІНВАЛІДОВІ, НІЖ МІЛЬЙОН - НА ПОЛІТИКУ Скажіть, скільки відсотків грошей від Вашого бізнесу йде на політику? Точних цифр я навіть не знаю, спробую відповісти інакше. Ми витрачаємо серйозні гроші на доброчинність, на допомогу людям, на відродження Харкова. Це відбувається незалежно від виборів і перевиборів. За десять років роботи ми витратили близько 50 млн. грн., за середніми, приблизними підрахунками.

Є також витрати, пов`язані з організацією виборчої кампанії, про які можу сказати одне - вони чималі, і краще було б всі ці гроші витратити на безпосередню допомогу людям.

Знаєте, у грошей, витрачених на політику, піар, анти-піар та інше - є одна особливість: вони не приносять задоволення. Набагато приємніше і, якщо хочете, правильніше - тисячу витратити на те, щоб допомогти конкретній дитині, пенсіонерові або інвалідові, ніж мільйон - на політику.

Як Ви ставитеся до старої-нової теми відділення влади від бізнесу? Наразі це слова. У нас сьогодні немає такого поняття, як чиста політика. Чистою політика буде тоді, коли закінчиться приватизація, будуть встановлені нормальні закони, очиститься від корупції судова і правоохоронна система. Тоді бізнесмени не матимуть інтересу йти в політику. Не матимуть інтересу і часу!

ТРИМАТИСЯ ВЕСЬ ЧАС ЗА СПІДНИЦЮ ТИМОШЕНКО, А ПОТІМ ГОВОРИТИ ПРО ВЛАСНУ УНІКАЛЬНІСТЬ - НЕЧЕСНО Вам було легко приймати для себе рішення про складення депутатських повноважень? Чи правду говорять, що фракція БЮТ мало не строєм писала ці заяви? У нас дійсно не було проблем. А у мене не було ніякого дискомфорту. Нам пояснили ситуацію. Якщо ти пройшов за списками блоку, не продався, не пішов, то як ти можеш сказати, що маєш іншу думку? Тоді це вже не команда, а набрід. А якщо ти команда – будь ласкавий, виконуй волю більшості.

Ви що, думаєте, я не хочу спокійно жити? Але я не хочу життя загнаної третьосортної людини, не хо-чу! І я готовий за це не тільки заяви писати, але й боротися.

Але серед тих, хто залишився у так званому БЮТ-2, є досить інтелігентні і вільні люди. Чому вони не підтримали рішення фракції? Кожен вибирає для себе і робить свою справу. Але я вважаю: якщо ти прийшов за списками цієї партії, якщо ти там не засланий козачок з метою зробити «козину морду» і піти - ти повинен залишитися з партією. Триматися весь час «за спідницю» Тимошенко, в`їхати на спині лідера до парламенту, а потім говорити про незалежність і власну унікальність - це нечесно і непорядно.

А всім тим, хто написав заяви про вихід з фракції, місця в новому списку обіцяні? Кожен отримав свій фронт робіт, і якщо успішно впорається, - то так. Сьогодні немає істерії, немає внутрішньої гризні, зате є розуміння, що результату можна добитися тільки разом.

А що робити з чистотою списків на місцях? Те саме. Сьогодні на місцях - від району до області - у кожної людини буде свій фронт робіт і кількість виборців, яких вона приведе. Ніяких знайомих, домовленостей, команд з Києва. Наш лідер придумала дуже хорошу схему: кількість виборців - це кількість очок, скільки очок - такий у тебе рейтинг і такий твій номер у списку. Все чисто, прозоро і просто.

Я, наприклад, сказав своїм хлопцям у Харкові: «Якщо хтось хоче піти, у когось проблеми з бізнесом - чесно підіть. Не треба вставати і робити заяв, просто не приходьте на наступну зустріч. Я нікого не переслідуватиму і не говоритиму, що він зрадник. Але зробіть вибір зараз».

Залишиться у мене чотири людини? Я наберу людей, які хочуть працювати, і залежно від результату вони будуть у місцевому списку. Не блатні, а ті, хто це заробив працею.

Якщо в Харкові вас так дістають місцеві власті, чи не було думки згорнути там свою діяльність? Та при чому тут прості харків`яни до тимчасових «виконавців»? Скільки їх було при мені - мерів, губернаторів чи інших діячів з неправильним розумінням життя!

Хіба можна через них міняти свої внутрішні переконання? Хіба можна кидати своє місто тільки через те, що хтось створює труднощі?..

Чому я повинен уподібнюватися комусь і перевиховувати себе в свої 99 років?..

Чим більше створюватимуть труднощів, тим більше ми вкладатимемо в місто і робитимемо для людей. Це моє ставлення до життя, а воно закладається батьками і залишається назавжди. Мене таким Бог створив, я таким і буду.

Розмовляла Олена Милосердова