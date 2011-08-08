Соболєв: для скликання позачергової сесії потрібні "живі" підписи

Опозиція відкликає своїх народних депутатів з відпусток з метою організації та проведення позачергової сесії Верховної Ради України у зв’язку з арештом екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Сергій СОБОЛЄВ.

«Оскільки це (процедура призначення позачергової сесії – УНІАН) чітко регламентовано, то спочатку вирішено визначити, скільки безпосередньо народних депутатів є у Києві, і з цього моменту розпочати збір підписів», - пояснив він.

С.СОБОЛЄВ заявив про вже остаточне прийняття рішення щодо необхідності проведення позачергової сесії.

«На рівні керівництва фракцій НУ-НС і «БЮТ-Батьківщина» є згода про те, що такий збір підписів буде розпочато, як тільки ми зберемо інформацію про наявність депутатів у Києві... Бо це повинні бути “живі” підписи. З цього моменту починається збір підписів, бо робиться спеціальна заявка до голови Верховної Ради, щоб видані були підписні листи», - зауважив він.