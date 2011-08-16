Тігіпко зливає свою партію в ПР

Партія «Сильна Україна» об’єднується із Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ зазначив, що партії об’єднуються з метою консолідації зусиль при проведенні в Україні реформ.

«Ми пропонуємо нашу платформу, як платформу для всіх, хто має на меті модернізацію України», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, Партія регіонів і «Сильна Україна» відкриті до об’єднання з іншими політичними силами, які підтримують позитивні зміни в державі.

«Ми з Сергієм Леонідовичем домовились про об’єднання наших партій шляхом приєднання «Сильної України» до Партії регіонів. Ми не сперечаємось про те, хто головніший, більший, сильніший. Ми відкриті до об’єднання усіх сил, які стоять на програмі реформ», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що обидві партії створять робочу групу з підготовки до об’єднання. Після цього відбудуться з’їзди «Сильної України» та Партії регіонів, делегати яких розглянуть питання про об’єднання, а потім пройде об’єднавчий з’їзд двох партій. За словами М.АЗАРОВА, все відбудеться протягом близько двох місяців.

«Яким чином буде проходити об’єднання, ми самі ще не знаємо, але це не головне. Головне, на що орієнтуємось», - наголосив лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО.

Він зазначив, що після об’єднання з Партією регіонів представникам «Сильної України» буде легше приймати рішення щодо реформування партії.

Довідка УНІАН. На президентських виборах 17 січня 2010 року С.ТІГІПКО посів третє місце, за нього проголосували 13,05% виборців (3,2 млн.).

Партія «Сильна Україна» була зареєстрована Міністерством юстиції 30 серпня 1999 року.

Партія регіонів – 6 листопада 1997 року.