Азарова кличуть на Всесвітній форум українців і пропонують перекладача

Партія «Батьківщина» закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА взяти участь у роботі V Всесвітнього форуму українців, що відкрився сьогодні у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

У партії вважають, що небажання Президента відвідати форум українців свідчить про його реальне ставлення до українства.

«Особі, яка вважає себе Президентом України, українство чуже, він не поділяє його світогляду, не знає його проблем, саме тому Віктор ЯНУКОВИЧ проігнорував V Всесвітній форум українців, що розпочався в Києві у переддень 20-річчя Незалежності», - переконані у «Батьківщині».

Водночас в партії нагадують, що у червні В.ЯНУКОВИЧ приділив чимало часу участі у Всесвітньому конгресі російської преси, а в травні 2010 року зустрічався з делегацією Міжнародної ради російських співвітчизників.

У партії зазначають, що відкриття V Всесвітнього форуму українців також «ганебно» проігнорувало керівництво уряду. «Очевидно ще і через мовний бар’єр, бо прем’єр та його заступники не володіють мовою нашої держави на рівні, достатньому для того, щоб вислухати діаспору, не кажучи вже про те, щоби щось їй сказати», - припускають у «Батьківщині».

Партія вимагає від В.ЯНУКОВИЧА негайно взяти участь в роботі Всесвітнього форуму українців, почути і врахувати думку багатомільйонного українства світу щодо згортання демократичних процесів в Україні.

«У разі бажання Миколи АЗАРОВА поспілкуватися з делегатами форуму, «Батьківщина» готова надати йому перекладача», - зазначається у повідомленні.

Крім того, партія «Батьківщина» поділяє вимогу Світового конгресу українців про відставку Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту, хоча не вважають, що таке рішення принципово змінить ситуацію, бо «ставлення В.ЯНУКОВИЧА до форуму зайвий раз довело, що він та його міністр освіти – однодумці».

Як повідомляв УНІАН, делегати V Всесвітнього форуму українців, що розпочався сьогодні у Києві, протестували проти вітання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА на адресу їхнього зібрання.

Зокрема, під час виступу на форумі міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, який зачитував вітальне слово глави держави учасникам зібрання, два делегати з’їзду вийшли на сцену і розгорнули транспарант з гаслом “Бандократію – геть!”.

К.ГРИЩЕНКО продовжував свій виступ, однак згодом інший делегат крикнув: “Скільки ми ще будемо слухати цього московського москаля?!” Його підтримали й деякі інші учасники форуму, які почали скандувати ”Ганьба!” Ці слова делегати повторювали протягом виступу К.ГРИЩЕНКА декілька разів, зокрема, учасники зібрання скандували “Ганьба Президенту!”, “Ганьба Януковичу!”.