Азаров зробить ще одну спробу домовитися з Росією

Україна зробить ще одну спробу щодо переговорів з Росією про зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час лекції для студентів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка «Місце і перспективи України в нестабільному і змінному світі».

«Що нам робити з цим контрактом? – сказав М.АЗАРОВ. - Ми зробимо ще одну спробу домовитися з нашими російськими колегами».

«Ще раз наголошую, що, незважаючи на те, що звучить від нашої дружньої Росії, яку ми дуже цінуємо, і з якою ми дуже хочемо будувати абсолютно нормальні рівноправні дружні економічні інтеграційні відносини, ми ще раз спробуємо домовитися. Якщо цього не відбудеться, то, безумовно, вся відповідальність за наслідки ляже на тих керівників, які не хочуть прислухатися до наших аргументів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставляється Росією. Було проведено кілька раундів безрезультатних переговорів.

30 серпня 2011 року прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ заявив, що зниження ціни на російський газ є необхідною умовою покращення торгового сальдо України. «Зараз перед нами дуже багато завдань, одним із яких є імпортозаміщення. Як ви знаєте, у нас є проблеми – негативне сальдо нашого торгового балансу, коли експорт у нас менший, ніж імпорт. Це велика проблема для будь-якої держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, це пов`язано, перш за все, з тим, що Україна має «дисбаланс з Російською Федерацією» у зв`язку зі зростанням ціни на російський газ. За словами прем`єра, цей дисбаланс можна ліквідувати, переглянувши газовий контракт між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

31 серпня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що здивований позицією керівництва України з питання про ціну на газ, і назвав підхід української влади до цієї проблеми утриманством.

"Вони весь час просять про послаблення. Мені здалося, що ми зробили зрозумілу пропозицію: якщо ви хочете знижку на газ, ви маєте стати частиною інтеграційного простору. Або, якщо ви цього не хочете, то ви робите нам комерційну пропозицію, вигідну Росії, наприклад, таку, як пропозиція (від Білорусі) продати газотранспортну систему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ у Сочі в бесіді з російськими журналістами, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, 30 серпня М.АЗАРОВ заявив, що Україна впродовж найближчих років має скоротити обсяги закупівлі російського газу в три рази. Зокрема, він відзначив, що зараз Україні дешевше використовувати як енергетичний ресурс вугілля, а не газ.

31 серпня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна подала заявку на закупівлю у «Газпрому» в 2012 році 27 мільярдів кубометрів газу проти 40 мільярдів кубометрів у 2011 році.

Того ж дня голова ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявив, що Україна щорічно зобов`язана сплачувати за не менш як 33 мільярдів кубічних метрів російського газу за діючим контрактом.

«У 2012 році «Газпром» може поставити до України і 27, і 26, і 29 млрд. кубічних метрів газу. І навіть взагалі не поставляти газ, якщо Україна цього захоче. Але питання зовсім не в цьому, а в тому, що у будь-якому разу НАК «Нафтогаз України» оплачуватиме постачання з розрахунку не менш як 33 млрд. кубометрів», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що такі умови «бери чи плати» у діючому контракту.

Крім того, О.МІЛЛЕР відзначив, що ці умови застосовуються як цього року, так і впродовж всього терміну контракту (підписаного до 2019 року – УНІАН).