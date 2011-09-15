Експерти: переговори з ЄС ускладнені арештом Тимошенко

Українські експерти вважають, що динаміка переговорів між Україною і Євросоюзом дає привід для оптимізму, незважаючи на ускладнення, що виникли після арешту лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку вони висловили в коментарях агентству персонального і стратегічного консалтингу “Berta Communications”, оцінюючи стан переговорного процесу з ЄС, а також шанси підписання угод про асоціацію і зону вільної торгівлі цього року.

Так, директор компанії персонального і стратегічного консалтингу "Berta Communications" Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ вважає, що динаміка переговорів між Україною і Євросоюзом дає привід для оптимізму. На думку експерта, угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі буде укладено за графіком, тобто в грудні цього року. На користь такого висновку свідчить позитивна резолюція чотирьох із п`яти профільних комісій Європарламенту. Незважаючи на очевидні застереження щодо справ проти опозиції з боку окремих держав ЄС, вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, процес парафування угоди незворотній.

Політичний експерт також відзначив роботу парламентерів з українського боку - першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА і міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, які «зробили малопомітну, але, по суті, титанічну роботу - узгодили за рік ті проблемні моменти угоди, які роками здавалися непідйомними їхнім попередникам».

«У зв`язку з цим інформаційна атака на К.ГРИЩЕНКА цілком зрозуміла - багатьом і в Україні, і за кордоном не подобається ефективний стиль влади, який дав результат. Вважаю, що гіпотетичне питання відставки міністра К.ГРИЩЕНКА не актуальне, це штучне питання, яке було інспіроване недоброзичливцями європейського курсу України. Цей міністр повністю відповідає своїй посаді та завданню проведення курсу на зближення з Європою», - заявив експерт.

Науковий директор Школи політичної аналітики при «НаУКМА» Олексій ГАРАНЬ висловив думку, що завдання підписання угоди про асоціацію з ЄС практично вирішене, проте на його хід може вплинути суд над Ю.ТИМОШЕНКО. В українського керівництва є можливості вийти з цієї ситуації, вважає експерт: «Влада має зробити крок назад, але для цього має бути політична воля».

На думку О.ГАРАНЯ, «ми мусимо пам`ятати також про те, що і Росія, і проросійські лобісти зроблять все для того, щоб зірвати підписання угоди Україна-ЄС. При цьому політолог висловив думку, що «той, хто порадив Віктору ЯНУКОВИЧУ заарештувати Ю.ТИМОШЕНКО, фактично працював на інтереси Росії».

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО теж вважає, що МЗС робить все можливе на євроінтеграційному напрямі, проте процес зближення з ЄС ускладнив арешт Ю.ТИМОШЕНКО. «Судова справа над Ю.ТИМОШЕНКО майже не впливала на хід переговорів, а ось арешт істотно вплинув і створив серйозні політичні ускладнення. Причому вони можуть вплинути не стільки на покращення переговорів, скільки на те – як і коли буде здійснено підписання угоди, або на сам процес ратифікації», - вважає експерт.

Соціолог компанії «R&B Group» Євген КОПАТЬКО вважає, що в переговорному процесі Україна-ЄС сьогодні більше питань, ніж відповідей. На думку експерта, тоді як Україна виконує всі політичні вимоги ЄС, Європа застосовує політику подвійних стандартів, висуваючи нові умови.

Водночас, відзначає Є.КОПАТЬКО, на порядку денному – ще більше питань у відносинах України і Російської Федерації. «Росію не влаштовують європейські прагнення України, тому нашій країні ще належить зробити ряд кроків у бік нормалізації відносин з Москвою», - заявив експерт.

Директор «Агентства моделювання ситуацій» Віталій БАЛА відзначив роль Міністерства закордонних справ України в наближенні підписання угоди з ЄС. «За допомогою ефективної роботи Міністерства закордонних справ, і зокрема, особисто міністра К.ГРИЩЕНКА, враховуючи його великий досвід, як одного з кращих дипломатів країни, вважаю, що до кінця року угоду мають підписати», - сказав експерт.