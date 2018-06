Денис Олійников: проти наших футболок прислали дев'ять автобусів "Беркута"

Наприкінці серпня в Інтернет-магазинах з`явилися футболки з написом «Спасибо жителям Донбасса». Інтернет-користувачі сміялися (припускаючи, що принт футболки повторював неповажну щодо президента країни футбольну кричалку, озвучену раніше на стадіоні «Динамо»). Купувати продукцію ніхто не поспішав, сума була неслабка - двадцять у.о.

6 вересня до офісу компанії «Простопринт», яка виготовляла продукт, ввалився УБОЗ. Далі все йшло за відомим сценарієм наших провоохоронців. Співробітників компанії поклали на підлогу, техніку вилучили. Впродовж наступного тижня їх викликали на допити, жінкам погрожували згвалтуванням, чоловікам обіцяли тюремний термін. За цей час співробітники компанії провели флеш-моби, акції протесту, а ситуація стала відома суспільству. Учора на Майдані пройшов Фан-ярмарок Thank you, people of Donbass, де мали продавати ті самі футболки.

Але ярмарок розігнали, окремі покупці встигли придбати футболки, ще частину товару забрали «беркутівці».

Про події, пов`язані з футболками, про форми протесту і громадянські свободи ми говоримо з Денисом Олійниковим, керівником компанії «Простопринт».

ТАКОГО ЕСКОРТУ У НАШИХ ФУТБОЛОК НЕ БУЛО Денисе, як ви самі оцінюєте вчорашню акцію? Ви виграли чи програли?

Все, що сталося вчора, - велика перемога. На Майдан приїхало дев`ять автобусів «Беркута». Спочатку на нас випустили два автобуси, потім ще два. А всього, щоб «збороти» наші футболки, було дев`ять автобусів «Беркута». Ми поставили вішалку, де були представлені зразки виробів, футболочки були складені в ящик. Їх було близько чотирьохсот. Напередодні, коли ми подавали в КМДА заявку на ярмарок, він мав проходити у форматі добродійної акції. Заявку схвалили, ніяких зауважень не було. До початку до нас підійшли постові міліціонери, перевірили дозвіл. А за двадцять хвилин підійшла людина і сказала, що продавати не можна. Ми відповіли, що ми просто приймаємо добродійні внески, а люди, зробивши внесок, можуть вибрати футболку.

Рівно о шостій годині вечора «Беркут» відтіснив людей і влаштував неподобство. Вони забрали футболки, потягнулися до ящика з грошима, але ми їх не випустили. Один ящик з футболками вони забрали. Це була клінічна картина. Один беркутівець несе ящик з футболкою, а навколо нього стоїть клин з тридцяти осіб, який розштовхуючи всіх, давав йому дорогу. Такий свинячий клин супроводжує ящик з майками «Спасибо жителям Донбасса». Такого ескорту у наших футболок не було ніколи в житті.

Ви своєю принто-трикотажною творчістю фактично повторюєте кричалку, що закінчується непристойним словом. Адже так?

Так.

Але це жахлива образа...

Ми як народ маємо право не любити нашого президента. Він не має права нас не любити, а ми можемо. Відповідно, ми можемо його критикувати, висміювати, але в рамках якоїсь загальнолюдської етики.

Після появи цього продукту мені подзвонила людина, якийсь анонім і попросив прибрати футболки з продажу. У мене не було принципової позиції: померти, але залишити їх продаж. Але мене, по-перше, обурила анонімність дзвінка. По-друге, я вважав, що перша частина мему (Інтернет-мем - назва інформації або фрази, що стала популярною в Інтернет-середовищі), де ми дякуємо жителям Донбасу, нікого не ображає. Тим більше що ми не придумуємо футболки самі, ми агрегуємо народну творчість. І якби мені просто пред`явили висновок експерта-філолога або навіть рішення суду, то я б як законослухняний громадянин зробив, як сказано. Я був абсолютно неупереджений в цій ситуації. Мені політика і на фіг була не потрібна.

А ось те, що сталося потім, після 6 вересня, - грубе, зухвале, агресивне придушення свобод - зробило мене упередженим. Так, тепер для мене ці футболки - справа принципу.

СЛІДЧИЙ УНИКАЄ МЕНЕ, НАМАГАЮЧИСЬ СФАБРИКУВАТИ СПРАВУ А якби люди з АП звернулися до вас з проханням створити продукт, який би допоміг президентові нівелювати кричалку, ви б погодилися? Магазини, які продавали наш продукт, підтримують люди абсолютно різних політичних пристрастей. Але творчість на користь влади з об`єктивних причин була менше запитана. Я сам по собі технолог, мені цікаво робити футболки, вибирати фарбу, спецефекти. Є загальнолюдські речі: ми ніколи не підтримували расизм і антисемітизм, все інше, незалежно від політичного забарвлення і що не виходить за рамки політичної моралі, ми робили. Але коли зневажається право на свободу самовираження, свободу слова, на носіння того, що тобі подобається, - це принципово.

Яка хронологія подій вашого переслідування? 6 вересня до вас зайшов УБОЗ, що було далі? До понеділка кожен працівник компанії побував двічі, або й тричі на допитах. При цьому мене не викликали досі. Тобто у мене немає жодного юридичного документа, який би підтверджував вилучення майна, що належало мені, і досі (при тому, що я добивався зустрічі із слідчим) зі мною ніхто не спілкувався. Таке відчуття, що вони мене уникають.

У понеділок 12 вересня ми зробили флеш-моб з проханням не викликати нас по телефону. Ми подали скаргу до Генпрокуратури, МВС, нас припинили викликати без повісток і кошмарити.

Вас уникають, щоб сфабрикувати проти вас справу?

Так. Я неодноразово казав, що слідство не зацікавлене у встановленні істини. Ми багато раз публічно говорили, що готові співпрацювати із слідством, надати необхідні пояснення, спробувати розібратися.

Офіційне звинувачення міліції полягає в тому, що ви без дозволу надрукували якусь продукцію з логотипом Євро-2012. Як усе було? Ми - друкарня. Наша модель бізнесу до 6 вересня полягала в тому, що до нас приходить людина і замовляє продукцію. Ми до 6 вересня не виготовляли готову продукцію, ми тільки друкували з готового макету замовника. Відповідальність за авторську чистоту макету несе замовник або дизайнер, але не друкар.

Крім того, законодавством України не передбачена перевірка нас на авторську чистоту. Тобто ми маємо права і за українським законодавством, і за нашою внутрішньою угодою. Панове убопівці під виглядом клієнтів прийшли, попросили надрукувати продукт з логотипом Євро-2012, а після того, як ми надрукували, вони нас же і звинуватили у виготовленні контрафактної продукції. Справа начисто сфабрикована. Виходить зробили «підставу».

А ви не знали, що логотип Євро-2012 не можна друкувати? Ми не можемо підміняти контролюючі органи. Ми не зобов`язані це знати, і навіть якщо ми запитаємо клієнта про це, то клієнт не зобов`язаний відповідати. Людина, яка дає макет на футболку, згідно із законом і за нашими умовами, повністю відповідає за легітимність застосування макету. Друкарня не несе відповідальності. Це неначебто хтось надрукував недозволену листівку на принтері, а міліція прийшла і заарештувала принтер. Не людину, а принтер.

Цікаво, що при подальшому обшуку, ніякій продукції з логотипом Євро-2012, крім тієї, що вони замовили, в офісі не було. Тобто в перший день вони цікавилися Євро-2012.

Тоді слідство намагається накопати щось на мене, примушуючи людей обмовлювати мене і себе. Ніхто не зацікавлений встановлювати істину, оскільки пред`являти нам нічого.

Те, що справа замовлена - очевидно.

Уявіть, приходить в МВС людина і скаржиться, що в такому-то магазині продаються речі з недозволеним логотипом, заведіть справу. Ви думаєте, за такою заявою піднімметься рота автоматників? Ні, звичайно. Порушника викличуть, поговорять, оштрафують. А в нашому випадку приходить рота автоматників і елітний спецпідрозділ. Чому? Крім того, в результаті обшуків у таких справах можуть вилучити тільки ті речі, які мають відношення до ймовірного правопорушення. У нас вилучили все, навіть ті речі, які логічно не призначені для друку на футболках. Коли УБОЗ приїхав, не гребували нічим, вони були переконані в своїй безкарності. Вони псували, били, ламали устаткування. Заступник начальника одного з відділів УБОЗу, який приїжджав до нас, за нашою інформацією, спеціалізується на силових операціях. Він сам не приховував, що він заступник начальника відділу, але не того, який займається авторським правом і інтелектуальною власністю. У нього інший відділ, його посилають туди, де треба все зрівняти із землею.

А хто придумав футболки «Спасибі жителям Донбасу»?

Ми працюємо з різними творчими людьми. Але цих футболок було мало, їх продавалося не більше п`яти за тиждень, трендом вони стали після 6 вересня.

Правда, що дівчині - технологу з вишивки - погрожували згвалтуванням? Так, говорили, що ми тебе відвеземо в "обезьянник", а там... (далі загрози). Там же всіх викликали, дівчат з рецепшн, кур`єрську службу, хлопців, які друкують книги.

ІДЕЯ БРЕНДУ, ПРИСВЯЧЕНА АЗАРОВУ НАРОДИЛАСЯ ДАВНО Я читала ваш відкритий лист президентові на вашому сайті, він дуже щирий і без виклику. Ви думаєте, що віно потрапив до голови держави? Так.

Ваші співробітники не бояться? Бояться. Але вони зі мною. Я нікого не прошу працювати. Але працюємо, скільки можемо. Ми вже відновили дещо з техніки. УБОЗ вивозив усе, що можна вивезти, але дві установки, трафаретна і вишивальна машини були великі, їх можна було зняти тільки краном. Тому їх просто зламали, але ми їх відновили.

Хто придумав футболочку «Кровосиси» і аZara? Хто? Микола Янович і придумав.

А серйозно?

Насправді, "аZara" придумав я. Ідея бренду, присвячена Миколі Яновичу, народилася давно. Він дуже колоритний. Віктор Федорович - добрий ведмедик, вайло, а Миколу Янович заслуговує увічнення. А то всі сміються над бідним Януковичем, а Миколу Яновича всі обходять.

Я хотіла купити вашу футболочку, таку чорну з написом: «Я не боюся». Учора пройшов далеко не останній ярмарок. Ми ще зробимо...

Олена Мігачова Фото УНІАН