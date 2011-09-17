Януковича просять визнати національно-визвольну боротьбу ОУН та УПА

Івано-Франківська обласна рада просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА визнати національно-визвольну боротьбу ОУН, УПА та їхніх провідників Степана Бандери і Романа Шухевича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, відповідне звернення 16 вересня ухвалила сесія обласної ради.

Депутати облради висловили «категоричний протест проти рішення Вищого адміністративного суду про визнання незаконними указів Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степанові Бандері та Романові Шухевичу звань Героїв України. Переконані, що прийняття такого ганебного рішення стало можливим внаслідок втрати самостійності системою судочинства. Воно є свідомо спланованою акцією проти української державності».

На переконання авторів звернення, «Степан Бандера та Роман Шухевич були, є і будуть національними героями. Їхні постаті навіки закарбовані у народній пам`яті. Ті ж, хто це заперечує – каліфи на годину, приречені на забуття. Їхні дії продиктовані страхом перед незламним українським духом, який споконвіку не терпів неволю та знущання, скидаючи рабські кайдани ворогів української державності».

«Висловлюючи політичну позицію громади Прикарпаття, ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, звертаємося до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою зупинити судове свавілля, припинити перекручування національної історії, визнати національно-визвольну боротьбу ОУН, УПА та їхніх провідників Степана Бандери і Романа Шухевича, які послідовно і жертовно торували Україні шлях до Незалежності», - наголошується у документі.