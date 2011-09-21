Наша Україна: влада намагається ввести в Києві "зонівські порядки"

Політична партія «Наша Україна» закликає опозиційні політичні сили виступити проти ухвалення проекту положення КМДА про порядок організації та проведення громадських заходів.

Про це заявив голова виконкому «Нашої України» Сергій БОНДАРЧУК, повідомляє прес-служба партії.

«Наша Україна» закликає всі опозиційні сили разом виступити проти авторитарних намірів влади і не допустити схвалення цього антиконституційного положення», - заявив він.

На переконання С.БОНДАРЧУКА, кияни ніколи не підтримають намірів влади запровадити в місті «зонівські порядки і вказувати людям, де стояти і де ходити, де протестувати, а де дякувати».

«Теперішній голова КМДА повинен нарешті збагнути, що він призначений виконувати обов’язки мера в українській столиці, і не випробовувати терплячість киян, для яких свобода і гідність завжди були більше, ніж просто гасла», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.

За його словами, положення КМДА про громадські заходи відверто заперечує одну з базових основ демократії та народовладдя – право громадян на свободу мирних зібрань, гарантоване статтею 39 Конституції України.

«Влада хоче запровадити фактично дозвільний порядок мирних зібрань, а його вимога не проводити зібрання ближче 100 метрів від будівель органів влади зробить неможливими будь-які акції протесту у центрі Києва. Це свідчить про абсолютне небажання влади рахуватися з альтернативною позицією громадян та її переляк перед народними протестами проти антисоціальних законів і псевдореформ», - вважає С.БОНДАРЧУК.

Він наголосив - положення КМДА дублює норми одіозного законопроекту 2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів», щодо якого Венеціанська комісія та ОБСЄ ще у жовтні 2010 р. ухвалили однозначний негативний висновок.

Він нагадав, що у висновку цих європейських інституцій чітко сказано, що законодавство щодо мирних зібрань не може жодним чином ускладнювати процедуру повідомлення про зібрання, обмежувати місця проведення зібрань, а також має передбачати кримінальну відповідальність органів влади та правоохоронців за порушення свободи зібрань.

Як повідомляв УНІАН, сайті київської влади 20 вересня було оприлюднено проект рішення Київради про новий порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно - та телезйомок у місті Києві. Згідно з документом, проведення вказаних заходів, зокрема, біля будинків, в яких розміщені державні органи влади чи місцевого самоврядування, дозволятиметься на відстані не менш як 100 метрів.

Також проектом рішення передбачено низку підстав для відмов організаторам у наданні дозволу на проведення масових заходів.