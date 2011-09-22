На Михайлівській площі студентів пакують в автозак (додані фото)

На Михайлівській площі у Києві міліція затримала трьох учасників студентського контр-форуму “Інша сторона освіти”.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після двох сутичок представників міліції з учасниками акції, які намагалися забрати свою звукопідсилюючу апаратуру, підготовлену для проведення акції.

За інформацією учасників освітнього контр-форуму “Інша сторона освіти”, затриманих доправили до Шевченківського райвідділу міліції.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 22 вересня, деякі студентські організації анонсували проведення освітнього контр-форуму “Інша сторона освіти”. Цей захід мав стати альтернативою Форуму міністрів освіти європейських країн "Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи", що відбувся у столиці.

Організатори контр-форуму планували встановити на Михайлівській площі наметове містечко, в якому мали відбуватися лекції, дискусії, воркшопи, поетичні та театральні виступи.

Фото УНИАН