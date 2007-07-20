Балога: проект Мін`юсту має на меті обмежити повноваження Президента

Розроблений Міністерством юстиції проект Закону про розмежування повноважень між Президентом, урядом і парламентом має на меті обмежити повноваження глави держави, закріплені в Конституції України.

Як повідомляє прес-служба Президента України, так керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА прокоментував текст підготовленого Мін’юстом законопроекту.

«Поява цього документа свідчить, що в країні не припиняються спроби грубого втручання в конституційні прерогативи Президента. Запропоновані зміни до законодавства також зачіпають сферу національної безпеки, забезпечення якої є президентською функцією, що передбачено Основним Законом. Під уряд хочуть підім’яти Службу безпеки, розвідувальні органи, прикордонну службу, Управління державної охорони. Цей антиконституційний апетит слід вгамувати», - наголосив В.БАЛОГА.

Окрім цього, повідомив керівник Секретаріату Президента, Мін’юст прагне змінити порядок формування наглядових рад державних банків, усунувши главу держави і Верховну Раду від впливу на їхню діяльність. Також законопроект передбачає запровадження одноосібного контролю Кабінету Міністрів над Антимонопольним комітетом, Фондом державного майна, Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

На думку В.БАЛОГИ, останні законодавчі пропозиції Мін’юсту, згідно з якими глава держави і Верховна Рада позбавляються низки важливих повноважень, поновлюють спроби узурпації влади однією з її гілок. «Напевно, уроки з недавнього минулому окремим слугам Феміди не пішли на користь і нічому не навчили», - підкреслив глава Секретаріату Президента і звернув увагу, що «щеплення від хвороби владного монополізму вже зроблено – це позачергові парламентські вибори».

За оцінкою керівника президентського Секретаріату, автори законопроекту розкручують маховик чергової кампанії з переведення повноважень Президента до Кабінету Міністрів. «Не варто гратися в цю гру, яка призведе лише до нового сплеску політичного напруження. Ініціатори коректив законодавства хочуть підігнати чинні правові акти до Закону про Кабмін, який розроблявся і був прийнятий з численними порушеннями Конституції, тому його легітимність залишається сумнівною. У законопроекті пропонується в законах слово «Президент» замінити на «Кабінет Міністрів». Категорично заявляю: нікому і ніколи не вдасться замінити Президента», – сказав В.БАЛОГА.