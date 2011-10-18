Опозиція у ВР розсварилася через «безглузду постанову про час»

Народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК вважає, що скасування «безглуздої постанови про час» завалили опозиціонери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, відсутність та неголосування 30 депутатів від «БЮТ-Батьківщини» і семи депутатів від НУ-НС є головною причиною того, що Верховній Раді забракло десяти голосів депутатів для скасування постанови про відміну «зимового часу», яка суперечить законам природи та завдає країні економічних та іміджевих збитків.

«Саме недисциплінованість (якщо мова не йде про щось гірше) депутатів опозиційних фракцій, у першу чергу БЮТ, фактично зірвала скасування цієї постанови, продавленої Партією регіонів на догоду своїм російським партнерам», - наголосив В.МАТЧУК.

«Це особливо неприйнятно на фоні одностайного голосування за скасування цієї постанови литвинівців, комуністів та групи «Реформи», які прислухалися до аргументів українських науковців та кількох обласних рад західного регіону», - вважає депутат.

На думку В.МАТЧУКА, скасування постанови про відміну «зимового часу» має велике політичне значення.

По-перше, за його словами, йдеться про відмову від «сліпого мавпування Росії», яке дискредитує Україну, по-друге, про спроможність парламенту ухвалювати рішення, якщо їх не підтримує фракція Партії регіонів, а по-третє, опозиційні сили у парламенті мають навчитися нести відповідальність перед людьми, а отже, їхні голосування не повинні розходитися з вимогами виборців.

В.МАТЧУК переконаний, що опозиційні фракції зобов’язані ініціювати повторний розгляд рішення щодо скасування постанови Верховної Ради про відміну «зимового часу» та забезпечити 100% підтримку цього голосування.