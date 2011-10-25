У Маріуполі маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну і врізалася в авто

Сьогодні у місті Маріуполі, що на Донеччині, маршрутне таксі № 153, виїхавши на зустрічну смугу, врізалося у легковий автомобіль «Daewoo Lanos», водій легковика від отриманих травм помер на місці аварії.

Як повідомила УНІАН в. о. начальника відділення профілактики Відділу ДАІ м. Маріуполя Ядвіга ДРАНОВИЧ, пасажир «Daewoo» отримав серйозні травми і у тяжкому стані був доставлений в одну з лікарень міста. Транспортний засіб загиблого відновленню не підлягає

«Щодо перевізника, то він не постраждав. Під час виконання так званого маневру в салоні перебувало близько 10-ти пасажирів. На щастя, усі городяни живі, однак кілька людей отримали легкі тілесні ушкодження», - сказала співробітник ДАІ.

За словами Я.ДРАНОВИЧ, маршрутка - мікроавтобус «Богдан» - рухалася у напрямку від центру міста у бік Лівого берега, а легкове авто їхало у зворотному напрямку по своїй смузі руху. Водій маршрутного таксі раптово виїхав на смугу зустрічного руху, внаслідок чого і сталося зіткнення.

На даний час приймається рішення щодо порушення кримінальної справи за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого»). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортним засобом терміном до 3 років.