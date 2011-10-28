У «Батьківщині» вважають неприйнятною ініціативу мера Тернополя

Народний депутат, голова Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ вважає неприйнятною ініціативу мера Тернополя Сергія НАДАЛА запровадити орендну плату для партійних офісів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Тернополі.

«Ці розмови з вуст представників інших політичних сил, ті зауваги, що не можна давати у безкоштовну оренду, – ми розуміємо, що це є політичне замовлення. Адже у Тернополі міська рада постійно на підставі рішення сесії передавала партіям комунальне майно на безоплатній основі. До того ж, ми отримали це майно у жахливому стані. Постійно робимо ремонти, латаємо дах, щоб не текло, утримуємо прибиральницю, хоча все це мала б робити міська рада, адже це комунальне майно», – переконаний В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

«Зараз, коли іде тотальний терор щодо нашої політичної сили, ви не знайдете багатьох підприємців, які б матеріально допомагали. Їх зараз немає, єдине фінансування сьогодні – це членські внески», – запевнив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він повідомив, що після розмов про передачу партіям офісів в оренду на платній основі «Батьківщина» зробила запит у податкову, щоб з’ясувати, скільки податків платять партійні осередки, які працюють у Тернополі.

«Виявилося, що усі звіти, як це передбачено законодавством, здає в області тільки ВО «Батьківщина», хоча люди працюють в усіх партійних офісах…», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він наголосив, що усі партійні організації, «які є не лише на паперах, а насправді діють і на ділі захищають інтереси жителів області, мають право на безкоштовну оренду комунального майна».

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня міський голова Тернополя С.НАДАЛ виступив з ініціативою скасувати практику надання партіям комунального майна під офіси на безоплатній основі.