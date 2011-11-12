Справа про побиття рибалок на панському ставку "розсипається"

У Першотравневому районному суді Чернівців завершилося судове слідство у справі про побиття рибалок у Заставнівському районі колишнім головою райдержадміністрації Михайлом БОЙЧУКОМ, його братом, зятем та двома охоронцями приватного ставка.

Як передає кореспондент УНІАН, останнім свідчення давав колишній голова райдержадміністрації М.БОЙЧУК. Свою провину він визнав частково, вказавши на те, що розслідування кримінальної справи «здійснювали не об’єктивно», оскільки не було відтворення на місці подій та очних ставок з потерпілими.

Судове слідство завершилося після двотижневої перерви. На передостанньому засіданні державний обвинувач у справі та адвокат потерпілих подали клопотання про призначення повторної комісійно-судової експертизи, але щоб цього разу її провели київські фахівці, щодо потерпілого Івана АБРАМОВИЧА, який постраждав найбільше і не відмовився від своїх показів. Проведена у Чернівцях експертиза засвідчила, що в цього рибалки не було перелому двох ребер, хоча одразу після побиття лікарі виявили переломи, а такі ушкодження кваліфікуються як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Головуючий суддя не підтримав клопотання, зауваживши, що чернівецькі експерти дали «вичерпний висновок». Суддя зачитав висновки чернівецької експертизи, згідно з якими цей рибалка отримав легкі тілесні ушкодження. Причому він припустив, що потерпілий міг отримати травми навіть від падіння ще до конфлікту на ставку.

Адвокати обвинувачених також клопотали про виклик до суд експерта-психолога, який би дав висновок щодо цього потерпілого, однак суддя відхилив клопотання.

Четверо обвинувачених у побитті рибалок дали свідчення, згідно з якими потерпілі нібито першими накинулися на охоронців ставка й виникла бійка. Причому, за словами підсудних, Михайло БОЙЧУК участі у конфлікті не брав, він отримав удар у груди від одного з рибалок, впав у болото, а з ноги випав протез, «адже він інвалід без ноги». Зять М.БОЙЧУКА, орендар ставків, мав для охорони зареєстровану п’ятизарядну рушницю і вистрелив для того, щоб «налякати рибалок», які нібито напали на брата М.БОЙЧУКА. Охоронці ставка, які мали в руках дерев’яні бити, за їхніми словами, теж відбивалися від рибалок, але хто кого бив, не бачили, бо було темно.

Усі четверо обвинувачених визнали свою провину частково й розкаялися у вчиненому. Найближчим часом очікуються дебати сторін.

Водночас на прес-конференції у Чернівцях 10 листопада прокурор області Петро КОВАЛЬ відмовився визнати, що справа в суді «розсипається». Відповідаючи на запитання журналістів про те, що фактично троє з чотирьох потерпілих рибалок несподівано відмовилися від своїх показів, прокурор зазначив: «Потерпілі не покази змінили, а заявили, що претензій до БОЙЧУКА не мають».

«Ну, вони, може, вже й не мають, а прокуратура претензії має. І буде й надалі підтримувати державне обвинувачення на належному рівні», - запевнив П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Заставнівської РДА М.БОЙЧУК у квітні цього року разом з родичами та охоронцями на приватному ставку жорстоко побили чотирьох рибалок. Під час обшуку у будинку М.БОЙЧУКА слідчі знайшли вогнепальну зброю.

Кримінальна справа проти колишнього голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА була порушена обласною прокуратурою за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень), ч.2 ст.127 (катування), ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, та за обвинуваченням ще чотирьох його спільників у вчиненні злочинів, передбачених ст.27, ч.2 ст.365, ч.2 ст.127 КК України.

За словами потерпілих рибалок Василя СЛОБОДЯНА, І.АБРАМОВИЧА та Миколи МИХАЙЛЮКА, охоронці ставка на чолі з М.БОЙЧУКОМ били їх бітами то тілу, приковували кайданами до бетонних стовпів, погрожували вбити і опустити тіла на дно ставка, «щоб погодувати риб», а також стріляли з рушниць у повітря, давши заляканим людям три хвилини, щоб утекти.