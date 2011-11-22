Калашніков глушить Майдан старим репертуаром

У Києві на майдані Незалежності поряд із представниками опозиційних сил мітингують прибічники «Загальновійськового союзу» колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега КАЛАШНІКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент навпроти Головпоштамту зібралося близько 150 представників опозиційних політичних сил та громадських організацій, які відзначають 7-му річницю Помаранчевої революції.

Представники різних організацій один за одним виступають перед людьми, що зібрались на Майдані. Мітингувальники тримають прапори своїх організацій, частина мають із собою різноманітну помаранчеву символіку.

Також на Майдані зібралося близько 100 представників «Загальновійськового союзу». Вони тримають прапори з написом «Досить», з їхньої звукопідсилювальної апаратури лунає та сама пісня, що і під стінами Печерського районного суду Києва під час процесу над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Людей розділяє кордон міліції. Також велика кількість автобусів з працівниками міліції знаходиться поблизу майдану Незалежності, значна кількість бійців «Беркуту» перебуває у підземному переході.