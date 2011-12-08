Тимошенко арештували вдруге (оновлена)

Шевченківський районний суд Києва сьогодні задовольнив подання слідчого СБУ про обрання стосовно екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, вже заарештованої у "газовій справі", запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у зв'язку з розслідуванням справи корпорації Єдині енергетичні системи України (ЄЕСУ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО біля Лук'янівського СІЗО столиці.

Відповідне рішення суд виніс на виїзному засіданні, що проходило в Лук'янівському СІЗО.

"На жаль, суддя Шевченківського районного суду ТРУБНІКОВ оголосив постанову, якою ТИМОШЕНКО арештована вдруге", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він також продемонстрував журналістам постанову СБУ про обрання запобіжного заходу для Ю.ТИМОШЕНКО і зачитав її фрагменти. "Характер і обставини злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Ю.ТИМОШЕНКО, дані, які є в матеріалах справи, свідчать про те, що, перебуваючи на волі, Ю.ТИМОШЕНКО може негативно впливати на свідків, збір доказів...", - йдеться, зокрема, у постанові СБУ.

С.ВЛАСЕНКО пояснив, що головним аргументом, чому СБУ вимагає арешту екс-прем'єра, є те, що "Ю.ТИМОШЕНКО, перебуваючи на волі, може ухилятися від слідства".

"Це маразм, і цей маразм був задоволений", – заявив захисник.

За його словами, протягом всього судового засідання захист намагався пояснити, що Ю.ТИМОШЕНКО не перебуває на волі. "Вони роблять дебілами весь український народ, роблячи такі речі. Вони роблять ідіотом кожного українця", - сказав С.ВЛАСЕНКО.

"Насправді, справа не в ТИМОШЕНКО, не в арешті, не у другому розстрілі... Питання полягає в тому, що ця влада втратила гальма, ця влада буде йти до кінця, буде йти далі у своїх бажаннях, чи це стосується фізичного знищення ТИМОШЕНКО, чи це стосується фізичного знищення кожного з нас з вами", - заявив С.ВЛАСЕНКО.