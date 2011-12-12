Міжнародна конференція «Перспективи євразійської інтеграції України»

У четвер, 15 грудня, об 11.00 у Києві відбудеться міжнародна конференція на тему: «Перспективи євразійської інтеграції України».

Організатор форуму - депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Російською Федерацією.

Участь у конференції візьмуть провідні політичні та економічні діячі України і Росії, експерти, політологи.

В ході заходу учасники планують обговорити геополітичні пріоритети України, російсько-українські відносини, а також економічні і політико-гуманітарні перспективи у виборі Україною євразійського вектора.

Час проведення конференції: з 11.00 до 14.00.

Адреса: Київ, вул. Грушевського, 18/2, кімн. 11.

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