Апеляційний суд сьогодні розпочне розгляд по суті скарги Тимошенко

Апеляційний суд Києва сьогодні об 11.00 розпочне засідання з розгляду по суті скарги екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок, винесений їй судом першої інстанції у вигляді 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень та виплати 1,5 млрд. грн. компенсації збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок укладення у 2009 році газових угод з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 10.00 біля Апеляційного суду партія "Батьківщина" планує провести акцію на підтримку свого лідера Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Апеляційний суд Києва провів попереднє засідання з розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО.

Захист екс-прем`єра наполягав на зупиненні провадження у справі через стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО, на скасуванні для неї запобіжного заходу, на проведенні судового слідства у повному обсязі.

Захист також вимагав від судді-доповідача Олени СІТАЙЛО викликати на апеляційний процес свідків для допиту, провести додаткові експертизи та очні ставки. Проте суддя відмовила захисту у задоволенні усіх клопотань, оскільки, за її словами, вони були або безпідставними, або внесеними несвоєчасно.

Попереднє засідання суду відбувалося за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО через поганий стан здоров`я.