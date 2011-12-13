Заяву Міллера експерт вважає політичною грою

Заява голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА про те, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» до кінця поточного року не підпишуть угоду щодо газу, не означає провалу переговорів між Києвом і Москвою.

Таку думку висловив незалежний експерт з енергетики, колишній керівник прес-служби «Нафтогазу України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ в ефірі "5 каналу".

«Це не більш, ніж політичні ігри. Російська сторона у передвиборній ситуації не може сказати, що ми пішли на поступки Україні. Має бути маленька перемога», - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що переговори тривають – у понеділок стало відомо, що уряд України сформував офіційну делегацію, яка має повноваження обговорювати з РФ новий контракт.

«У попередні місяці йшлося не про офіційні переговори, а про робочі зустрічі. Адже парламентери мають одержати директиви. Ніхто не хоче повторити ситуацію з Юлією ТИМОШЕНКО. Для легітимізації договору необхідні директиви… Росія – достатньо важкий парламентер», – сказав експерт.

Крім того, В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ скептично оцінив відомості, які з`явилися напередодні у ЗМІ, про те, що Росія домагається від України передачі газотранспортної системи під контроль підприємства, яке матиме фактично дипломатичну недоторканність.

«Швидше за все, метою вкидання цієї інформації було подивитися, виміряти. У цих повідомленнях ми побачили лише вимоги Росії, однак залишається незрозумілим, що Москва дасть натомість», - сказав експерт.

При цьому він вважає, що Києву в переговорах з Москвою навряд варто розраховувати на допомогу Заходу. «Україна залишилася наодинці з «Газпромом». Росія вже заявила, що будуть знижки для країн, які підтримують «Південний потік». Вони домовилися», - нагадав він.

Експерт закликав «не озиратися на Європу, не розраховувати на США, які далеко від нас, для яких Україна не на першочерговому порядку денному».

Водночас В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ висловив переконання у тому, що спільне управління газотранспортною системою з Росією є виходом для України, проте Київ при цьому має одержати гарантії збереження транзиту російських енергоносіїв через українську територію.

«Якщо консорціум дасть можливість зберегти об`єми транзиту, які не підуть на «Південний потік», то треба йти і домовлятися. Інакше ми залишимося у розбитого корита через 5 років», - підкреслив експерт.

Він також нагадав, що Україна потребує грошей на модернізацію своєї ГТС. Ці кошти, незважаючи на обіцянки, Євросоюз виділяти не поспішає.

«ГТС у робочому стані, але ресурс виробляється, будувалася вона при СРСР. Морально і технологічно за 40 років обладнання застаріло, його треба міняти. Потрібно 5 млрд. доларів у найближчі 5-7 років. Але модернізація потрібна лише у разі гарантій збереження транзиту», - резюмував В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, висловивши упевненість, що Україна і Росія все ж домовляться про новий газовий контракт до нового року.

Як повідомлялося, у понеділок, 12 грудня, глава «Газпрому» О.МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» до кінця року угоду щодо газу не підпишуть. «Новорічних подарунків не буде», - сказав О.МІЛЛЕР журналістам у Москві в кулуарах традиційної щорічної зустрічі керівників компанії і головних редакторів регіональних ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України створив комісію, яка має сформувати делегацію для участі к переговорах щодо укладання між урядами України і Росії угоди про розширення співпраці у газовій сфері. Головою делегації призначено міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.