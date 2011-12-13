Під вікнами Добкіна кричать «Юлі – волю!»

У Харкові близько 500 осіб пікетують облдержадміністрацію з вимогою звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники, що зібралися на площі Свободи, тримають державні прапори, символіку партії «Батьківщина», Української соціал-демократичної партії, громадського об’єднання «Поступ», а також транспаранти з написами: «Сьогодні Юля – завтра ти», «Геть політичні репресії! Юлі волю!», «С партией власти одни напасти».

Люди скандують: «Юлі – волю!».

За словами заступника голови облорганізації «Батьківщини» Валерія ДУДКА, акція приурочена до сьогоднішнього засідання Апеляційного суду Києва. Він наголосив, що пікетувальники вимагають дотримання законності під час розгляду справи.

За словами В.ДУДКА, учасники акції ухвалили звернення до громадськості, у якому наголошують на грубому порушенні прав людини і політичних репресіях, які тривають в Україні.