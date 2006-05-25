На “5 каналі” обрано редакційну раду терміном на півроку. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі керівництва «5 каналу», переданому УНІАН.

Редакційну раду упродовж останніх трьох днів обирав творчий склад колективу методом рейтингового голосування. Членами редакційної ради стали працівники, які набрали найбільшу кількість голосів, а саме: Данило ЯНЕВСЬКИЙ, Наталія МОСЕЙЧУК, Святослав ЦЕГОЛКО, Максим КРЕЧЕТОВ, Михайло КУКІН, Єгор СОБОЛЄВ, Петро СТЕБНИЦЬКИЙ, Дарія ЧЕПАК, Катерина ЛЕБЕДЄВА, Лідія ТАРАН.

Всього у виборах на «5 каналі» взяли участь 128 осіб.