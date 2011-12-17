Справа Тимошенко - лише частина проблеми

Європейський Союз на саміті з Україною планує висловити українській владі стурбованість вибірковим правосуддям.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися 19 грудня в Києві.

“Одне з критичних питань – вибіркове правосуддя. І тут ми маємо на увазі серйозні проблеми, а не індивідуальні випадки”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що ЄС уважно ставиться до заяв експертів, які кажуть про проблеми на всіх рівнях діяльності правоохоронної системи, починаючи від розслідування справ, завершуючи судовими процесами.

“Як результат – нейтралізація низки опозиційних лідерів. І на це питання буде звернуто увагу. Для нас це фундаментальне питання, питання демократичних цінностей”, - сказав співрозмовник агентства.

Він окремо наголосив, що справа колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО стала лише показником тих проблем, які є в юридичній системі України.

Дипломат зазначив, що це питання також пов’язано з питанням визначення європейської ідентичності України.

“Європейська перспектива – це не щось, про що ви заявляєте на папері, а це те, як країна поводиться в своєму житті, в тому числі політичному житті. Ми можемо говорити про європейську ідентичність, але ми повинні бачити її передусім на місці”, - сказав він.

Співрозмовник агентства нагадав, що впродовж року ЄС неодноразово заявляв Україні про свою стурбованість ситуацією в сфері юстиції, а також висловив переконання в тому, що саміт Україна-ЄС стане можливістю обговорити ці проблеми ще раз на найвищому політичному рівні.

За словами дипломата, лідери ЄС також планують обговорити з українськими партнерами питання виборів 2012 року і в цьому контексті - питання забезпечення свободи ЗМІ.