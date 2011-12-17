ГПУ розслідує, як відео з камери-палати Тимошенко потрапило в Інтернет

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА повідомив, що Генпрокуратура розслідує, яким чином в Інтернет потрапило відео перебування екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в Лук‘янівському СІЗО.

Про це В.ПШОНКА сказав в ефірі телеканалу «Інтер».

За його словами, це була зйомка «тієї палати, де перебуває ТИМОШЕНКО».

В.ПШОНКА уточнив, що зйомка проводилася на прохання медиків, які відвідували екс-прем`єра.

"До цієї комісії Мінохоронздоров`я входив і перший заступник головного санітарного лікаря України. Він оглядав стан палат, стан камери, яка значиться за ТИМОШЕНКО. І, більш того, попросив, щоб були фотографії або зйомка, для того, щоб все це було зафіксовано", - повідомив генпрокурор.

«Цілком цивілізовано», - підкреслив він.

При цьому В.ПШОНКА додав, що необхідно розслідувати, як це відео потрапило в Інтернет. За його словами, в Генпрокуратурі вже є звернення із цього приводу.

«Ми подивимося, як це опинилося в Інтернеті», - підкреслив він.

Разом з тим В.ПШОНКА нагадав, що раніше велося багато розмов про те, в яких умовах перебуває Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО. За його словами, немає нічого неприродного у тому, що була можливість реально подивитися, в яких умовах її утримують.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня в Інтернеті з`явилося відео, на якому показана камера Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО.

15 грудня захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до правоохоронних органів з приводу законності підстав для зйомки екс-прем`єра в Лук‘янівському СІЗО.

Захисник звернув увагу на те, що на викладеному в Інтернеті відео чітко видно, що Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово зверталася з проханням припинити відеозйомку, проте на це ніхто не зважав. Він також назвав аморальним оприлюднення цього відео в ЗМІ.

16 грудня у Державній пенітенціарній службі України заявили, що відеозйомка в камері екс-прем`єра проводилася офіційно і без порушень.