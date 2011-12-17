Пшонка: у справі Тимошенко нічого дивного, у США ж дають кілька довічних

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА вважає, що повторне рішення Шевченківського районного суду Києва про узяття під варту колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО ухвалено згідно із законодавством.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами В.ПШОНКИ, немає нічого дивного у тому, що суд повторно ухвалив рішення про арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Є одна кримінальна справа, за якою по першій судовій інстанції ухвалили вирок стосовно ТИМОШЕНКО, і є інша кримінальна справа, яка у стадії розслідування», - нагадав він.

В.ПШОНКА підкреслив, що слідчий повинен був визначитися із запобіжним заходом, кримінальну справу не слід було направляти до суду без визначення запобіжного заходу.

«Нічого особливого тут немає», - сказав генпрокурор.

«Чому ми не дивуємося з того, що у тій же Америці є декілька вироків, навіть довічних, по одному суб`єкту», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО з 5 серпня перебуває у Лук‘янівському СІЗО. У жовтні Печерський райсуд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

8 грудня Шевченківський райсуд Києва повторно заарештував Ю.ТИМОШЕНКО за поданням слідчого СБУ у справі про здійснення у 1996-2000 роках замаху на розтрату коштів державного бюджету в сумі 405,5 млн. доларів.