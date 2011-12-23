Черга з вантажівок на кордоні з Росією розсмокталася

Черги вантажівок на митному посту «Бачівськ» у Сумській області ліквідовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, станом на 9.00 23 грудня на митному посту «Бачівськ» у напрямку виїзду з України знаходиться менше 50 автомобілів.

Чергу на кордоні ліквідовано завдяки усуненню неполадок у роботі бази даних російської митниці, збільшенню чисельності посадових осіб у пункті пропуску «Троєбортне» Брянської митниці та співпраці українських і російських митників.

Як повідомлялось раніше, черги вантажівок на кордоні з РФ виникла внаслідок зменшення 21 грудня пропускної спроможності через пункт пропуску «Троєбортне» Брянської митниці через посилення росіянами контролю вагових параметрів (зважування 60% від загальної кількості вантажів) та неполадки у роботі бази даних російської митниці.