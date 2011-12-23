Судові дебати щодо скарги Тимошенко тривали 1 хвилину

Колегія суддів Апеляційного суду Києва пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатом розгляду скарги екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на вирок Печерського районного суду Києва, винесений 11 жовтня про позбавлення її волі на 7 років та виплату 1,5 млрд. грн. компенсації збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок реалізації газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО.

"Суд видаляється у нарадчу кімнату", - сказала О.СІТАЙЛО.

Під час обговорення скарги Ю.ТИМОШЕНКО та її захисників представник цивільного позивача Вадим КУНИЦЬКИЙ просив суд не задовольняти скаргу. "Я хочу заперечити. У частині цивільного позову скарга не підлягає задоволенню", - сказав він.

У свою чергу, державне обвинувачення вкотре наголосило на законності рішення Печерського райсуду.

"Вирок Печерського районного суду відповідає вимогам Кримінально-процесуального кодексу. Судове слідство було проведено об’єктивно і всебічно", - наголосила прокурор Лілія ФРОЛОВА. На її думку, під час судового слідства не було фактів порушення прав Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, права на захист.

Водночас колегія суддів вирішила долучити до матеріалів справи заяву колишнього начальника Управління претензійно-позовної роботи НАК "Нафтогаз України" Ігоря КОСТЯ про безпідставність переслідування Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ці документи кореспондуються з обвинуваченням, тому їх можна долучити до справи", - зазначив прокурор Олександр МИКИТЕНКО.

Після того, як суд заслухав позиції сторін щодо скарги Ю.ТИМОШЕНКО, суд перейшов до судових дебатів, які тривали 1 хвилину, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО та її захисники відсутні на засіданні.

Державне обвинувачення і представник цивільного позивача просили суд відмовити Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні скарги та залишити у силі вирок Печерського районного суду.