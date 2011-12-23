Костусєв знову зник і знайшовся на лікарняному
18:26, 23 грудня 2011Політика
1294 0
Призначив Черненка в.о.
Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ видав сьогодні розпорядження про тимчасову передачу повноважень керівника міста першому віце-меру Сергію ЧЕРНЕНКУ.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації міськради.
Як повідомлялося раніше, вчора, 22 грудня, О.КОСТУСЄВ, який повернувся на роботу після двотижневого перебування в приватній клініці, головував на засіданні виконкому міськради й виглядав цілком здоровим.
Разом із тим, О.КОСТУСЄВ був відсутній сьогодні на сесії міськради, під час якої приймався міський бюджет на 2012 рік.
Вранці в Управлінні інформації не знали про причини неявки мера на сесію, а потім повідомили, що мер знову на лікарняному.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter