Костусєв знову зник і знайшовся на лікарняному

Міський голова Одеси Олексій КОСТУСЄВ видав сьогодні розпорядження про тимчасову передачу повноважень керівника міста першому віце-меру Сергію ЧЕРНЕНКУ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації міськради.

Як повідомлялося раніше, вчора, 22 грудня, О.КОСТУСЄВ, який повернувся на роботу після двотижневого перебування в приватній клініці, головував на засіданні виконкому міськради й виглядав цілком здоровим.

Разом із тим, О.КОСТУСЄВ був відсутній сьогодні на сесії міськради, під час якої приймався міський бюджет на 2012 рік.

Вранці в Управлінні інформації не знали про причини неявки мера на сесію, а потім повідомили, що мер знову на лікарняному.