Позачерговим виборам до ВР сприятиме спеціальна робоча група

Влада Чернігівщини створила робочу групу зі сприяння проведенню позачергових парламентських виборів. Про це повідомив заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації Володимир ПРИХОДЬКО під час прес-конференції у незалежному прес-центрі «Вибори-2007».

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що робота з підготовки до позачергових виборів розпочалась в усіх районах Чернігівської області.

За словами В.ПРИХОДЬКА, робоча група провела моніторинг 64,2% виборчих дільниць. За його даними, 3% (31 тис. 121 чоловік) виборців Чернігівщині потребують доставки до виборчих дільниць або доставки скриньок для голосування до них. Виборців на дільниці привозитимуть шкільні автобуси. Вже зараз затверджений графік роботи водіїв, які працюватимуть у день виборів.

Як повідомив В.ПРИХОДЬКО, на Чернігівщині вперше за останні три роки виділяються кошти на матеріальне забезпечення виборчих дільниць. Йдеться про придбання комп’ютерів для виборчих дільниць. «Як тільки ЦВК видасть постанову про початок роботи виборчих дільниць, одразу ж буде закуплена техніка та підключена до мережі», - сказав заступник голови ОДА.

За інформацією В.ПРИХОДЬКА, в області буде закуплено по 28 комп’ютерів на кожну окружну дільницю. Закупівля здійснюватиметься за кошти державного та місцевого бюджетів. Після виборів комп’ютери перейдуть на баланс місцевих адміністрацій.

Щодо роботи над виборчими списками, то заступник голови ОДА пояснив, що цього разу ними займаються районні та районні в містах адміністрації. На його думку, така організація роботи буде ефективною, оскільки на місцях завжди кращий облік людей, що проживають в населених пунктах. Що стосується виборчих списків чернігівців, то В.ПРИХОДЬКО переконаний, що «вони “свіжі” і потребують лише незначних уточнень після виборів мера”.