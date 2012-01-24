Тимошенко прописали ліки «зі стелі»?

16:26, 24 січня 2012
Політика
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Від огляду екс-прем`єр відмовляється

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії Харкова, розпочала приймати ліки, призначені комісією Міністерства здоров’я України.

Таку інформацію підтвердили кореспонденту УНІАН в Управлінні державної пенітенціарної служби України в Харківській області з посиланням на начальника сектора охорони здоров’я облуправління пенітенціарної служби Дмитра КУРУШИНА.

За даними Д.КУРУШИНА, Ю.ТИМОШЕНКО розпочала прийом призначених ліків з учорашнього дня, але і надалі відмовляється від медоглядів комісією лікарів МОЗ України.

 

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