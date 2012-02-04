У Мюнхені Янукович зустрічається з Клінтон
11:50, 04 лютого 2012Політика
2157 0
У Президента - робочий візит
У Мюнхені розпочалась зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та держсекретаря США Хіларі КЛІНТОН.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі Х.КЛІНТОН поцікавилась у В.ЯНУКОВИЧА його враженнями від Мюнхенської конференції
В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що конференція була дуже цікавою і насиченою. «Була дуже цікава конференція, яка стосувалась багатьох актуальних питань, зокрема питання енергобезпеки. Це своєрідне продовження Давосу», - сказав Президент України.
Як повідомляв УНІАН, 3-4 лютого Президент України В.ЯНУКОВИЧ здійснює робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина.
Глави держави бере участь у 48-й Мюнхенській конференції з питань політики безпеки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter