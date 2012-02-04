Наливайченко пояснив, чому опозиція не хоче до Асамблеї Януковича

Голова політради партії «Наша України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що Європейський Cоюз ніколи не критикував Конституцію України, а критикував її недотримання.

Про це В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив у прямому ефірі програми «Шустер live», повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

Він підкреслив, що опозиція не братиме участі у роботі Конституційної асамблеї, створеної Президентом, оскільки зміни до Конституції повинні відображати інтереси не влади, а всього українського суспільства. Натомість Конституційна асамблея у форматі, запропонованому владою, не може дати такого результату.

«У людей немає довіри до політиків у питанні змін до Конституції України», - сказав він.

«Політичні шулери і корупціонери зберуться на Конституційну асамблею і ця Асамблея освятить тільки одне – політичну корупцію і шулерство. Ось чому опозиція відмовляється брати участь у її роботі», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також підкреслив, що аргументи влади щодо нібито вимог Європейської спільноти внести зміни до нашого Основного Закону не мають підстав. «Конституція в Україні є з 1996 року і ніколи Європейський Союз її не критикував. Критикували недотримання Конституції і саме над цим варто замислитися владі», - сказав політик.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що об’єднана опозиція має активно протидіяти спробам маніпуляцій з боку влади та запропонувати своє бачення положень Конституції України як демократичної європейської держави.