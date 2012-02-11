В Одесі відбувся мітинг проти політичних репресій

Близько 500 одеситів сьогодні взяли участь у мітингу «Стоп - політичним репресіям в Одесі!», який відбувся біля будівлі облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали прапори ВО «Батьківщина» і «Свобода», партій «УДАР», «Фронт Змін», «За Україну!», рухів «Уперед» і «Оновлення країни», а також транспаранти: «Ні - незаконним обшукам і арештам!», «Стоп - беззаконню!», «Одессе нужен мэр и губернатор, а не смотрящий», «Волю політичним в’язням!» й інші. Серед учасників мітингу було багато працівників ПрАТ «Стальканат-Силур».

Народний депутат України (НУ-НС) Геннадій МОСКАЛЬ, виступаючи на мітингу, заявив, що останні події в Україні нагадують репресії 1937 року. «Спецназівці в масках приходять з автоматами до квартир людей. Роблять обшуки і затримують їх. Ось затримали 67-річного колишнього директора «Стальканата», якого довелося випустити. Таких неподобств не робили навіть енкаведешники Берії. Банда, яка сьогодні найняла прокуратуру і якій служить міліція, хоче рейдерськи захопити велике підприємство, а його керівників притягнути до відповідальності тільки за те, що вони в опозиції до нинішньої влади. У той час, коли йде засідання антирейдерської комісії в Кабміні, озброєні правоохоронці в масках здійснюють обшуки і затримують людей», - наголосив депутат.

За словами Г.МОСКАЛЯ, для організаторів захоплення «Стальканата» не важливо, що може бути знищений «цей завод, який поки що успішно працює, щороку поповнюючи у вигляді податків на 40 млн. грн. обласний бюджет і на 20 млн. грн. – бюджет Одеси».

При цьому він заявив, що мають місце «прямі репресії проти Одеської обласної організації «Фронту Змін», тому що їх рейтинг росте, а рейтинг Партії регіонів падає».

У свою чергу, народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ заявив, що керівництво «Стальканата» оголосило про публічну підтримку політичної партії «Фронт Змiн». «Це виявилося небезпечним для влади, що втрачає підтримку в базових регіонах, і вона робить усе можливе, щоб не дати одеситам об'єднатися в єдиний опозиційний кулак», - сказав він.

Представники опозиційних сил, що виступили на мітингу, заявили, що мають намір загальними зусиллями протистояти свавіллю владних структур, відстоювати інтереси і зміцнювати структури громадянського суспільства.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня ц.р. група озброєних людей у камуфляжній формі намагалася здійснити силове захоплення ПрАТ «Виробниче об'єднання «Стальканат-Силур». Вони зламали огорожу, представилися співробітниками УБОЗ і заявили, що мають намір провести обшук на підприємстві. Проте з'ясувалося, що не мають на це законної підстави, оскільки постанова суду про проведення обшуку за датою співпадає з рішенням суду про припинення кримінальної справи за фактом фіктивного банкрутства ВАТ «Стальканат».

Екс-голова ВАТ «Стальканат» Леонід ШЕМЯКІН, який багато років очолює обласне об'єднання роботодавців, був затриманий 6 лютого, за словами родичів, після шестигодинного допиту. Напередодні затримання у квартирі і в офісі 67-річного Л.ШЕМЯКІНА був проведений обшук, під час якого були вилучені документи, гроші і фамільні цінності.

Родичі Л.ШЕМЯКІНА пов'язують обшук у квартирі і в офісі Л.ШЕМЯКІНА, а також узяття його під варту з ситуацією, що виникла навколо ПрАТ «Виробниче об'єднання «Стальканат-Силур» після спроби його захоплення 30 січня спецпідрозділом міліції.

В одеській міліції і прокуратурі УНІАН відмовилися коментувати заяви родичів про затримання Л.ШЕМЯКІНА.

За даними джерел, акціонери заводу «Стальканат-Силур», депутати Одеської облради, голова Одеської обласної організації «Фронту Змін» Володимир НЕМИРОВСЬКИЙ і його заступник Сергій ФАЙЕРМАРК залишили межі України.