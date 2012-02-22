Кириленко хоче єдиний список опозиції не лише у мажоритарних округах

Лідер партії «За Україну!», народний депутат України Вячеслав КИРИЛЕНКО підтримує ідею створення єдиного списку опозиції не лише у мажоритарних округах.

Про це він сказав в коментарі Інституту Горшеніна напередодні круглого столу «Вибори-2012», який відбудеться в ІГ 23 лютого.

«Пропозиція об`єднатися перед виборами – це великий крок вперед. І вже є рішення про висунення єдиного кандидата у мажоритарному окрузі», - зазначив він.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що саме він ще в серпні був автором ідеї щодо створення єдиного списку й пропонував офіційно цю пропозицію Комітету опору диктатурі. «Були різні думки, й різні думки є зараз, і тому я не можу дати якогось остаточного прогнозу. Думаю, перш за все, потрібно дивитися на речі практично-технологічного характеру. Якщо ми за допомогою єдиного списку беремо більшість, значить треба відкинути всі перешкоди й робити єдиний список для всієї опозиції. Якщо ні - тоді йти кількома списками», - вважає депутат.

При цьому В.КИРИЛЕНКО впевнений, що, пропонуючи реальну альтернативу, опозиція готова конкурувати з владою. «Опозиція пропонує альтернативу: по політичних рішеннях, по економічних підходах, по застосуванню основних прав і свобод, дає альтернативу особам – персональну альтернативу. Дії опозиції й люди, які пропонують ці дії, докорінним чином відрізняються від того, чим займається тепер влада. Мені здається, влада взагалі тепер не чує суспільство й не хоче чути. Вони «спочивають на лаврах». Опозиція пропонує повернутися до реального життя, до реальної країни. Я вже не говорю про серйозні стратегічні речі, такі як відновлення європейського курсу, який зараз діючою владою повністю знищено», - заявив політик.