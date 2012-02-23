ЗМІ: Порошенко очолив Мінекономіки

Президент Віктор Янукович 23 лютого призначив міністром економічного розвитку і торгівлі підприємця Петра Порошенка. Також президент призначив першого заступника глави Нацбанку Юрія Колобова міністром фінансів.

Про це виданню ZN.UAповідомило інформоване джерело. Очікується, що прес-служба голови держави незабаром оприлюднить укази про відповідні призначення.

Відзначимо, Петро Порошенко відомий як успішний підприємець. У даний час бізнес-імперія Порошенка включає в себе кондитерську корпорацію «Рошен», кілька заводів автівок і автобусів (Луцький автомобільний завод, корпорація «Богдан»), корабельню «Ленінська кузня», телеканал «5 канал» і кілька інших підприємств.

З 22 лютого 2007 року Порошенко очолює Раду Національного банку України. З жовтня 2009 по березень 2010 року Порошенко обіймав посаду міністра закордонних справ.

Юрія Колобова у квітні 2010 року було призначено на посаду заступника голови правління Нацбанку, у листопаді того ж року — підвищено до першого заступника голови.

До цього він працював в «Укрексімбанку», був головою правління БТА Банку, директором казначейства Ощадбанку, радником з банківських питань ТОВ «Фінансова компанія Кібріт».