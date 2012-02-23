На середню зарплату за Януковича можна купити більше хліба, але менше бензину

Середньостатистичний українець за Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може придбати на свою зарплату більше хліба, однак менше молока або бензину. Такі цифри оприлюднив тижневик Weekly.ua.

У спеціальному дослідженні порівнювалися показники якості життя другого року правління чинного Президента з показниками другого року роботи його попередників.

Так, у 2007 році за Президента Віктора ЮЩЕНКА на середню зарплату громадянин міг придбати 410 буханців хліба. У 2012 р. цей показник зріс до 511. Водночас, якщо 5 років тому середньостатистичний громадянин на місячну зарплату міг купити 353 літри молока, то зараз 351 літр. Ситуація з бензином - гірша. За В.ЮЩЕНКА на середню зарплату можна було заправити 288 літрів, за В.ЯНУКОВИЧА – 262 л.

Як і раніше, більшість українців не може вирішити житлові проблеми. Однак тепер вони менше витрачають грошей на комунальні платежі: за Президента Леоніда КУЧМУ за квартиру, газ і світло треба було віддавати в середньому 11% свого заробітку, тепер – трохи більше 8%. Але з урахуванням прийдешнього подорожчання комунальних послуг ця цифра може знову зрости.

Weekly.ua також наголошує, що на початку 1990-х свій автомобіль мав лише кожний 13-й, а сьогодні – кожний сьомий. Разом з тим, відносне поліпшення життя українців останніми роками є не стільки заслугою влади, скільки відновленням економіки після величезного «провалу», що утворився після розпаду СРСР.